Beira-Rio é iluminado em alusão ao Dia do Rim

Na noite desta quinta-feira (9), o Beira-Rio, estádio do Sport Club Internacional, foi iluminado por tons de azul, amarelo e vermelho. A escolha de iluminação com cores diferentes dos tradicionais vermelho e branco do clube tinha um significado: uma homenagem ao Dia do Rim. A data, que ocorre sempre na segunda quinta-feira do mês de maço, foi pensada para conscientizar as população a respeito de doenças renais, com foco na prevenção e incorporação de hábitos saudáveis ao cotidiano. Entre as doenças renais mais comuns, estão cálculos e cistos renais, pielonefrite e câncer no rim. A prática regular de exercícios físicos, consumo adequado de água e uma dieta balanceada e com pouco sódio auxiliam na prevenção dessas enfermidades.