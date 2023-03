Ciclone Freddy causa ao menos 70 mortes no Malawi e Moçambique

Ao menos 70 mortes foram registradas no Malawi e em Moçambique (foto) em razão dos fortes ventos e da chuva causados pelo ciclone Freddy, informaram autoridades nesta segunda-feira (13). "Sessenta e seis pessoas morreram no Malawi, 93 ficaram feridas e 16 estão desaparecidas devido ao ciclone tropical Freddy", tuitou a organização humanitária Cruz Vermelha, que está ajudando nas operações de busca e resgate. Outras quatro pessoas morreram no vizinho Moçambique, conforme as autoridades locais. DE acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, Freddy vai se converter no ciclone tropical mais duradouro já registrado. Ele atravessou neste o fim de semana o sul da África, reaparecendo após um primeiro impacto no final de fevereiro.