Submarino é encontrado na Colômbia com R$ 455 milhões em drogas e dois mortos

A Marinha da Colômbia informa que interceptou, neste domingo (12), um submarino (foto) à deriva em seu território nacional, no Oceano Pacífico. A embarcação possuía um carregamento de 2,6 toneladas de cloridato de cocaína, avaliadas em US$ 87 milhões (cerca de R$ 455 milhões), conforme autoridades do país. Além da droga, foram encontrados dois cadáveres e duas pessoas vivas em estado de saúde delicado. De acordo com a Marinha, ocorreu um vazamento de gases tóxicos do combustível do submarino, que contaminaram o ambiente. Militares colombianos afirmaram que, no momento em que o submarino foi descoberto, ele sofria com a entrada de água em seu interior. Os sobreviventes receberam atendimento médico no local e foram transferidos para um navio. A Marinha diz ainda que a droga tinha como destino a América Central.