Servidores públicos entram em conflito na Venezuela

Servidores públicos entraram em conflito na Venezuela nesta quarta-feira (15). Enquanto uma parcela da categoria reivindicava melhorias no salário, outro grupo, formado por apoiadores do presidente do país, Nicolas Maduro, gritavam falas contrárias ao ato. O incidente aconteceu em frente ao Ministério do Trabalho em Caracas, capital da nação sul-americana. O conflito foi verbal, não chegando às vias físicas. As políticas salariais tem sido duramente criticadas por parte dos trabalhadores devido a uma alta taxa de desvalorização dos valores pagos. Em um ano, houve queda de 83% na valorização dos salários na Venezuela. O território tem enfrentado instabilidade política e econômica desde 2014, quando ocorreu uma desvalorização no mercado internacional do petróleo, principal produto de exportação do país.