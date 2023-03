Começa a instalação das primeiras bancas de floristas no centro de Porto Alegre

As novas bancas de floristas começaram a ser instaladas na rua Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, nesta terça-feira (14). A previsão é que cada módulo demore até uma semana para ser finalizado. Até final de abril, os quatro módulos com quatro estandes estarão concluídos para a volta dos comerciantes. Dois projetos iniciais foram apresentados desde o começo das obras do Quadrilátero Central, porém, a pedido dos empreendedores, foram feitas modificações. A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) pesquisou a viabilidade de executá-las exatamente como foi solicitado.