Nasa revela imagem de estrela 30 vezes maior que o Sol prestes a explodir

O supertelescópio James Webb capturou uma imagem de uma estrela prestes a explodir (foto), em um fenômeno chamado de Supernova. A foto é um dos primeiros registros do telescópio da Nasa, mas só foi divulgada nesta terça-feira (14). A estrela, de nome WR 124, é 30 vezes maior do que o Sol. Ela também é uma das estrelas mais luminosas, mais massivas e mais rapidamente detectáveis conhecidas. A WR 124 está localizada a 15.000 anos-luz de distância da terra, na constelação de Sagitário. O James Webb capturou uma explosão de gás e poeira cósmica, nas cores dourada, rosa e lilás. A tecnologia do telescópio utiliza de luz infravermelha para detectar estes objetos extremamente distantes. No ano passado, a Nasa divulgou uma imagem inédita, capturada pelo James Webb, dos chamados