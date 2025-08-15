Fapergs anuncia R$ 40 milhões para Programa Pesquisador Gaúcho

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), anunciou nessa sexta-feira (15) um investimento recorde de R$ 40 milhões para o edital do Programa Pesquisador Gaúcho (PqG) e Fixação de Doutores 2025.

Uma das novidades é a inclusão de bolsas de pós-doutorado, ampliando as oportunidades para jovens doutores no Estado. A submissão de propostas poderá ser realizada de 18 de agosto a 10 de outubro de 2025.

O diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, destacou o caráter histórico do edital.

“É um marco para a Fapergs, por ser o maior edital em volume de recursos já realizado pela Fundação. Estamos muito orgulhosos de viabilizar um investimento desta magnitude, que fortalecerá a ciência, a tecnologia e a inovação no Rio Grande do Sul”, comentou.

O programa tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, que contribuam de forma significativa para os avanços científicos, tecnológicos e de inovação, além de promover a fixação de jovens doutores por meio da concessão de bolsas de pós-doutorado. Os projetos contemplados terão prazo de execução de até 36 meses.

O edital prevê três faixas de financiamento:

Faixa A até R$ 250 mil: destinada a pesquisadores bolsistas de Produtividade em Pesquisa (Pq) ou de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPq nos níveis 1A, 1B, 1C, 1D, A e B. Permite solicitação de bolsas de pós-doutorado (PDTI 1 ou PDTI 2) por até 24 meses.

Faixa B até R$ 120 mil: aberta a qualquer pesquisador, com ou sem bolsa Pq ou DT do CNPq. Nela podem ser solicitadas bolsas PDTI 3 a PDTI 5, por até 24 meses.

Faixa C até R$ 60 mil: exclusiva para pesquisadores que não possuem bolsa Pq ou DT do CNPq. Permite solicitação de bolsas PDTI 4 ou 5, também por até 24 meses.