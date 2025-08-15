Espaço Cultural Praça da Matriz recebe mostra de desenhos de Paulo Amaral

O Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (João Amorim de Albuquerque, 72) recebe, a partir deste sábado (16), às 11h, a mostra de desenhos The Lincoln Park e Outros Lugares. Serão expostos 20 desenhos do artista plástico Paulo Amaral, a maioria inéditos e realizados durante recente viagem à cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A mostra fica instalada até o dia 7 de setembro, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h.

