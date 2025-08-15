Corrida pela Reconstrução será realizada em Eldorado do Sul

No dia 19 de outubro, Eldorado do Sul será palco da Corrida Pela Reconstrução, um evento que une esporte e solidariedade. Toda a renda obtida com as inscrições será destinada ao Fundo Municipal da Reconstrução de Eldorado do Sul, criado para apoiar ações de recuperação após as enchentes que devastaram a cidade em 2024.

A prova será disputada em três modalidades: 3 km, 5 km e 10 km, com largada marcada para as 8h30, na Estrada da Arrozeira, 270 – Centro. As inscrições já estão abertas pelo site Sympla. Ao se inscrever, o participante garante o kit do atleta, que inclui camiseta oficial do evento, squeeze, sacola/mochila, número de peito e brindes dos patrocinadores. Todos que completarem o percurso receberão medalha de participação.

Além disso, haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados no geral masculino e feminino de cada distância. Os valores variam entre R$ 400 e R$ 2 mil.