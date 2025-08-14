Série B – Pela 22ª rodada, nesta sexta-feira jogam Amazonas x América-MG, às 20h. No sábado, os confrontos são: Remo x Botafogo-SP, às 16h; Vila Nova x Goiás, às 18h30min; e Athletico-PR x Cuiabá, às 20h30min. No domingo, a rodada segue com Chapecoense x Paysandu, às 16h, e Atlético-GO x Ferroviária, às 18h30min. Divisão de Acesso - Pela partida de volta das semifinais, no domingo, às 15h, tem Inter-SM (2) x (1) Veranópolis e Aimoré (1) x (3) Novo Hamburgo. Os vencedores do mata-mata estão automaticamente classificados para o Gauchão do ano que vem. Gauchão feminino - Pela 3ª rodada, duelam, no sábado, Flamengo de São Pedro x Grêmio, às 15h. Já no domingo, jogam Brasil de Farroupilha x Juventude, às 15h. O Inter descansa nesta rodada. Real Madrid - Chegando sob o status de maior joia do futebol argentino, o jovem Franco Mastantuono foi finalmente apresentado pelos merengues. O atleta de 18 anos, que assinou por seis temporadas, no entanto, polemizou logo na primeira coletiva e disse que Lionel Messi, principal jogador da história do Barcelona, maior rival do Real, é o melhor jogador do mundo. Racismo - O Tottenham condenou os "covardes" que proferiram comentários racistas contra o atacante francês Mathys Tel após a derrota do time inglês na disputa por pênaltis para o Paris Saint-Germain, na decisão do título da Supercopa da Uefa. Tel, de 20 anos, que é negro, foi um dos dois jogadores do time inglês que desperdiçaram penalidades. O clube perdeu por 4 a 3 após um empate por 2 a 2 após os 90 minutos do tempo regulamentar. MotoGP - As férias de verão acabaram e a competição está de volta à ação com o GP da Áustria em Spielberg neste fim de semana. O evento é válido como a 13ª etapa do campeonato, sendo disputada um mês depois do evento na República Tcheca. A corrida está marcada para domingo, às 9h. Tênis - Rafael Nadal dominou as quadras de saibro nos últimos anos e agora o italiano Jannik Sinner começa a se destacar no piso duro. Nesta quinta-feira, pelo Cincinnati Open, o líder do ranking fez 6/0 e 6/2 sobre o canadense Felix Auger-Aliassime e chegou à 25ª vitória seguida nesse estilo de quadra, avançando às semifinais, que serão disputadas neste final de semana.