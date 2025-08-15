Influenciador Hytalo Santos, investigado por suspeita de exploração de crianças, é preso em São Paulo

Atualizado às 10h35

O influenciador Hytalo Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (15), em Cotia, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora Ana Maria França, do Ministério Público da Paraíba. A defesa do influenciador não havia sido localizada até a publicação deste texto.

Ele ganhou destaque na última semana após o youtuber Felca o acusar de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes, é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil.

LEIA MAIS: Projeto contra adultização de crianças avança na Câmara

Em posicionamento anterior, Santos havia repudiado as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes." O influenciador afirmou ainda que nunca ocultou ou obstruiu investigações. "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção."



"Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida", acrescentou.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público desde o fim do ano passado. Em outras ocasiões, ele já foi criticado pelos vídeos que publicava nas redes sociais, em que adolescentes e crianças aparece m em ambientes adultos, com poucas roupas e, em alguns casos, sendo sexualizados.

Ele promove vídeos com adolescentes que envolvem dinâmicas em que os jovens se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. No vídeo, Felca afirmou que o influenciador lucra com a sexualização juvenil.