Viralizou: como as redes sociais estão redefinindo a escolha de onde comer para os brasileiros

15 Agosto 2025

O feed virou vitrine e, no Rio Grande do Sul, o resultado dessa transformação é cada vez mais visível no setor da gastronomia. Uma nova pesquisa da Brazil Panels & Behavior Insights mostra que 70,2% dos brasileiros já foram a um restaurante após vê-lo no Instagram. O número supera até as tradicionais indicações de amigos e familiares, responsáveis por influenciar 53,1% das decisões. A partir desses dados, o impacto virou tema do Viralizou desta semana. Saiba mais aqui.