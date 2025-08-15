Hotel no bairro Moinhos de Vento tem café da manhã aberto ao público

15 Agosto 2025

Sem dúvidas o café da manhã de hotel é um dos momentos mais aguardados das férias. A mesa farta, com variadas opções, é um dos pontos altos dos hotéis. Para aqueles que não estão no período de descanso, mas querem matar a saudade desse momento, o Ibis Styles Porto Alegre Moinhos de Vento oferece o café da manhã para o público em geral. Além dos hóspedes, o local abre as portas para visitantes que têm interesse em desfrutar o café do espaço. Leia a matéria completa.