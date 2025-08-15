Tradição italiana do grostoli mobiliza comunidades do interior de Garibaldi

A iguaria tão presente no café da tarde dos gaúchos de todos os pagos e conhecida, em diversas regiões do RS, como “cueca-virada”, tem um nome diferente na Serra Gaúcha e nas regiões marcadas pela colonização italiana: é o grostoli.

Esse bolinho frito, de formato peculiar e salpicado de açúcar, chegou ao Brasil junto com os imigrantes italianos no fim do século XIX. Há gerações parte da cozinha dos “gringos”, a iguaria vem sendo a atração principal em Garibaldi pelo quarto ano seguido, atraindo milhares de pessoas à cidade para provar as variações da delícia típica no Festival do Grostoli.

A última edição, em abril, reuniu um público de 80 mil pessoas no entorno da Igreja Matriz São Pedro, no centro histórico do município, que consumiram e compraram mais de 725 mil unidades de grostoli em três dias de festa.

Festival do Grostoli reuniu mais de 80 mil pessoas em abril no Centro Histórico de Garibaldi, e comercializou mais de 700 mil unidades da iguaria Prefeitura de Garibaldi/Divulgação/Cidades

Segundo a prefeitura, o evento também ajuda a movimentar o comércio local e o setor hoteleiro, que registrou alta taxa de ocupação durante o período.

O festival, além de divulgar diferentes variedades da iguaria – que tem até uma versão salgada, com queijo e orégano, além da versão crocante e fininha, mais comum na Itália – é uma oportunidade de unir as várias comunidades presentes na zona rural do município, que promovem uma grande mobilização de saberes (e sabores) ancestrais: São Jorge, São Miguel, Marcorama, Linha Anunciata, Linha Araújo, Linha Presidente Soares, Linha Baú, Garibaldina, São José de Costa Real, além dos bairros São Roque, Figueira de Mello, Borgheto, Chácaras e Juventude.

A agricultora Sirlei Ebling Parmigiani, de 40 anos, é da comunidade de São José de Costa Real, distante cerca de 13km do centro da cidade. Lá, ela vive há 17 anos com o marido Sérgio, e dois filhos. A família Parmigiani é dedicada à viticultura, fornecendo à indústria nove variedades de uva de mesa para a produção de sucos.

Nas entressafras, Sirlei tem uma grande clientela na cidade que compra seus grostolis, que vêm com um toque especial: raspas de laranja na massa, que conferem um sabor delicado ao bolinho de textura macia e que fica perfeito, acompanhado por café, chá ou chimarrão. Ela revela que tem uma reserva congelada guardada para os dias de lida nas parreiras da família: “Às vezes chega no fim do dia, eu tiro uns dez, coloco no micro-ondas, passo o açúcar e acompanho com o chimarrão. É tudo de bom”, conta.

Junto com cerca de 40 pessoas da comunidade, Sirlei produziu para a última edição do festival cerca de 1.300 grostolis distribuídos em 130 pacotes. “A gente ficou uma semana trabalhando”, relembra.

Sirlei dá a sua receita de grostoli com raspas de laranja, que rendem 50 bolinhos Lívia Araújo/Especial/Cidades

No dia a dia, porém, a produção do grostoli é bem mais fácil. “A gente faz ele brincando. Quando eu faço, sempre meus filhos me ajudam. Então, um frita, um vira, é bem fácil de se fazer”. Além disso, Sirlei generosamente compartilha sua receita, que rende nada menos que 50 grostolis: “são quatro ovos, 200 ml de leite, 200 gramas de nata, 200 gramas de açúcar, uma colher de sopa de fermento de bolo, mais ou menos um quilo de farinha e raspas de uma laranja”, enumera. As raspas são adicionadas durante a mistura dos ingredientes líquidos.

Depois de misturar a massa com as mãos, que não necessita de sova, a agricultora costuma deixá-la descansar por uma noite antes de dar forma aos grostolis. “Assim ele fica mais fofinho”, revela.

Em seguida, Sirlei estica a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada, sem que ela fique muito fina. O formato prévio da massa do grôstoli é retangular, com um corte no meio. À mão, essa forma é dada com corte à faca, mas para um grande volume de produção, ela conta com um utensílio especial, um rolo de metal que molda vários bolinhos ao mesmo tempo. O formato “virado” é feito com as pontas da massa passadas por dentro do corte central. Por fim, a fritura: 10 minutos imersos no óleo quente, virando na metade do tempo. Após escorrido o óleo, os grôstolis são agitados em um recipiente cheio de açúcar e, quentinhos, estão prontos para a degustação.

Agora sob os holofotes do Festival do Grostoli, a comunidade do interior de Garibaldi dá sua contribuição ao fortalecimento do turismo e gira a roda da economia da Serra.