Câmara de Comércio Italiana do RS terá estande na Expointer em parceria com o Consulado-Geral da Itália

Três meses após a retomada dos trabalhos, a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul terá um estande oficial no Pavilhão Internacional da Expointer, em parceria com o Consulado-Geral da Itália no RS, para a exposição de empresas e atração de novos negócios. A colaboração foi definida nesta sexta-feira (18) durante jantar alusivo aos 150 anos da imigração italiana, em Passo Fundo.

Será a primeira participação da Câmara de Comércio Italiana em uma grande feira de negócios no Rio Grande do Sul após a retomada das atividades, em maio. Nesta nova fase, sob gestão de Erasmo Battistella e dos vice-presidentes Gelson Castellan e Neco Argenta, a entidade busca ampliar o número de associados para aumentar o volume de negócios entre Rio Grande do Sul e Itália – inclusive, com a ambição de levar marcas gaúchas para a Europa.

LEIA MAIS: Expointer 2025 é lançada com foco em soluções diante da crise no campo

“Sempre repito que nós precisamos pensar grande, como fizeram os nossos antepassados italianos. Com a Câmara de Comércio, o nosso objetivo é primordialmente gerar valor para os associados, e a Expointer é um dos espaços de maior visibilidade para prospecção e fechamento de negócios”, projeta Erasmo, que também preside a Be8, gigante de bicombustíveis sediada em Passo Fundo.

"Neste ano em que celebramos o sesquicentenário da imigração, mais uma vez o Sistema Itália mostra sua força, organização e compromisso com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado", celebra Castellan.

"Estamos muito felizes com o retorno da Câmara de Comércio Italiana. Esse é um momento em que precisamos marcar presença e mostrar para o empresariado de que forma a Câmara pode auxiliar na interação comercial entre o RS e a Itália", complementa Argenta.

Grande entusiasta das relações entre os países, o cônsul-geral acredita que a estrutura na feira de negócios é mais um passo na consolidação das ações para incrementar as parcerias projetadas. “A grande meta do Consulado-Geral é fortalecer cada vez mais os vínculos entre Itália e Rio Grande do Sul. E o setor econômico, representado pela Câmara de Comércio, é um dos pilares de maior importância neste cenário. Um espaço como esse que teremos na Expointer confirma o investimento e o esforço que todas as partes envolvidas estão fazendo para ampliarmos uma parceria que ainda pode entregar muito para todos”, afirma o cônsul-geral Valerio Caruso.

O estande na Expointer terá cerca de 100 metros quadrados. Os espaços serão comercializados por meio de cotas.

“Durante a feira, a Câmara de Comércio será o guarda-chuva das empresas, que são as grandes protagonistas deste recomeço da entidade. Queremos usar a Expointer como um cartão de apresentação, dando o recado claro de que a Câmara voltou com muito entusiasmo e disposição para alavancar negócios entre o estado e a Europa”, explica o diretor-executivo da Câmara, Filippo Mariani.