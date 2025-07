Expointer 2025 é lançada com foco em soluções diante da crise no campo

Sensação do parque de Esteio desde sua primeira edição, o Pavilhão da Agricultura Familiar terá, novamente, número recorde de expositores na 48ª Expointer. Serão 456 empreendimentos (alta de 10,4% sobre 2024), incluindo 355 agroindústrias. Os empreendimentos inscritos representam 196 municípios gaúchos, reforçando a presença da agricultura familiar em diferentes regiões do Estado. No ano passado, o espaço faturou R$ 10,8 milhões em vendas na mostra.

Ainda, pensando na experiência do público visitante, estará em funcionamento o Expointer 360⁰, um mapa interativo com a utilização da GurIA, assistente virtual baseada em inteligência artificial (IA) generativa, lançada recentemente pelo governo do Estado. O usuário poderá navegar pelo parque, com o auxílio da GurIA e sua geolocalização do celular, e saber como chegar em algum ponto determinado, qual a programação prevista para aquele espaço – quando houver, além de pesquisar algum local que gostaria de ir e ver sua localização. O trabalho está em fase final de desenvolvimento com a Procergs.

Também está confirmado o espetáculo Ópera Gaúcha, na Pista Central do Parque, no dia 30 de agosto, além da segunda edição do Festival Sou do Sul, um evento realizado e produzido pela S3 Produtora, com apoio da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e do governo do Estado. O Sou do Sul ocorrerá no primeiro final de semana da feira, na pista coberta da ABCCC. A programação ainda está sendo construída.