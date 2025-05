Câmara de Comércio Italiana retoma atividades com foco na promoção da cultura ítalo-riograndense

Na última terça-feira (27), as atividades da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul foram retomadas. Durante reunião realizada no Deville Hotel, em Porto Alegre, o empresário Erasmo Battistella, CEO da Be8 foi eleito o novo presidente da entidade.



Após anos de hiato, a Câmara se prepara para uma nova fase após a eleição de Battistella. A nova gestão busca colocar o estado no centro do mapa de investimentos europeus, gerar valor para os associados e aumentar o volume de negócios entre o RS e a Itália. Além disso, valorizar e promover a cultura ítalo-riograndense são objetivos da entidade. Durante o encontro, o novo presidente apresentou o plano de trabalho até 2028. Entre os principais objetivos está a busca por novos associados e a ampliação da presença da Câmara no interior do Estado.

LEIA TAMBÉM: Prazo para declarar o Imposto de Renda termina nesta sexta; o que acontece com quem não entrega?



"Vamos trabalhar com muito foco nas áreas de comércio, de serviço, de indústria, investimentos e inovação. Essas são as principais áreas que nós vamos atuar. Também queremos usar da Câmara para fazer um trabalho de fomento da cultura e da língua italiana, para que assim a gente consiga gerar ainda mais oportunidades para o Rio Grande do Sul", afirmou Battistella.



Battistella também destacou a instalação de uma sede da câmara em Porto Alegre. O local será utilizado para o estreitamento de laços e o impulsionamento de novos negócios. “Teremos toda uma infraestrutura para atender o associado do interior, receber as visitas de outros estados ou de outros países. É muito bem localizado e deve estar funcionando em cerca de 2 a 3 meses”



No encontro, também foram anunciadas as tratativas para que uma missão empresarial italiana venha ao RS no primeiro trimestre de 2026. Depois, o movimento deve ser replicado no sentido inverso, levando associados da Câmara à Itália em busca de parcerias. Essas são as principais áreas que nós vamos atuar. Também queremos usar da Câmara para fazer um trabalho de fomento da cultura e da língua italiana, para que assim a gente consiga gerar ainda mais oportunidades para o Rio Grande do Sul", afirmou Battistella.Battistella também destacou a instalação de uma sede da câmara em Porto Alegre. O local será utilizado para o estreitamento de laços e o impulsionamento de novos negócios. “. É muito bem localizado e deve estar funcionando em cerca de 2 a 3 meses”No encontro, também foram anunciadas as tratativas para que uma missão empresarial italiana venha ao RS no primeiro trimestre de 2026. Depois, o movimento deve ser replicado no sentido inverso, levando associados da Câmara à Itália em busca de parcerias.

• LEIA TAMBÉM: Gramado Summit deve reunir 20 mil pessoas na próxima semana na Serra Gaúcha



Mas, além de beneficiar os seus associados, o presidente ressalta que a Câmara pode favorecer a economia gaúcha como um todo. "A retomada pode ajudar muito a economia gaúcha. Um exemplo disso é que estamos trabalhando para viabilizar, através da força dos negócios e dos empresários, um voo da Itália para para Porto Alegre. Isso tem que estar alinhado com o consulado, com a embaixada, o governo do estado e as companhias aéreas, mas, com a quantidade de gente da região sul que viaja para itália, acreditamos que isso será viável", destacou. Mas,"A retomada pode ajudar muito a economia gaúcha. Um exemplo disso é queIsso tem que estar alinhado com o consulado, com a embaixada, o governo do estado e as companhias aéreas, mas, com a quantidade de gente da região sul que viaja para itália, acreditamos que isso será viável", destacou.