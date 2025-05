Gramado Summit deve reunir 20 mil pessoas na próxima semana na Serra Gaúcha

Na próxima quarta-feira (4), inicia a oitava edição da Gramado Summit. A feira de inovação, que acontece em Gramado até o dia 6 de junho, pretende reunir 20 mil pessoas no Serra Park. Serão 300 palestrantes, entre empreendedores, artistas e pensadores, divididos em sete palcos, que têm diferentes trilhas de conhecimento.

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, destaca que o diferencial da edição de 2025 é a participação de grandes empresas. "É um evento bem maior, por mais que a gente use a mesma estrutura, temos cada vez mais uma presença maior de empresas. A Magalu está com um estande de 200 m², temos pela primeira vez a participação das lojas Renner, o grupo Boticário pelo terceiro ano seguido e também o Google vai estar aqui, o que para mim é incrível", afirma o CEO, pontuando que contar com esses grandes nomes é um respaldo sobre a importância do evento. "É muito legal quando começa a deixar de ser um evento só de marcas novas e começa a atrair essas grandes corporações, porque mostra que, independente de ser um evento de conteúdo muito forte, a gente também tem uma qualidade de feira de negócios muito interessante", ressalta.

A participação da Magalu e de Luiza Helena Trajano é um dos destaques da oitava edição. Marcus conta que ter a presença de grandes nomes do empreendedorismo nacional é uma realização pessoal. "Meus grandes ídolos, desde a minha adolescência, foram figuras com foco no empreendedorismo, talvez pela família que nasci. Então, Luiza Helena Trajano, José Gallo, que na época estava à frente das Lojas Renner, são figuras sempre me chamaram atenção e que sempre tive uma admiração, foram sempre meus nortes. Conforme fomos deixando a Gramado Summit um evento mais bem estruturado, obviamente tu tens o sonho de se aproximar dessas pessoas, trazer não só a marca, mas ser reconhecido pelos teus grandes ídolos. No fim do dia, muito do que a Gramado Summit proporciona é a realização de alguns sonhos, inclusive os meus", garante o empreendedor.

Ao longo de oito edições, Marcus acredita que o principal movimento da Gramado Summit foi a estruturação do conteúdo. Neste ano, ele destaca a importância do palco dedicado à área Geek, com temas que abordarão cultura pop, games, quadrinhos e tecnologia. "A indústria dos games é maior que a indústria do cinema e da música juntas. Então, quando começa a olhar o negócio dos games como business mesmo, tem tudo a ver estar na Gramado Summit", acredita Marcus.

LEIA TAMBÉM > Maior editora de RPG do Brasil celebra retomada após prejuízo de R$ 2 milhões na enchente

Com o mercado de eventos de inovação cada vez mais pujante no Brasil, com agenda anual que inclui South Summit, Web Summit e RD Summit, ter um olhar estratégico é fundamental para, ano após ano, atrair o público para Gramado. Marcus pontua que o aspecto turístico da cidade é um aliado. "Cada vez mais, temos que fazer esse tipo de movimento com comunidades e, ao mesmo tempo, entregar experiências em destinos turísticos. Por mais que o mercado de eventos esteja superaquecido, acho que todo crescimento de eventos em grandes capitais é um pouco limitado, no sentido de enfrentar os problemas que uma capital tem: trânsito, segurança. Quando tu consegues fazer um movimento em que as pessoas possam conhecer outros destinos turísticos, unimos o melhor dos dois muitos. Para mim, a Gramado Summit é um evento tão legal quanto qualquer outro e ainda por cima te coloca em uma cidade encantadora , que consegue passar não só um ou dois dias de evento, mas a semana inteira curtindo o que tem de melhor", acredita o CEO da Gramado Summit, que pretende promover um resultado econômico R$ 100 milhões para cidade através do impacto na rede hoteleira, nas operações gastronômicas e outros serviços.

Em 2024, 70% do público que visitou o evento era de fora do Rio Grande do Sul, número que aponta para a nacionalização da Gramado Summit. "Hoje, nos colocam entre os cinco principais eventos de inovação do País. E acho incrível quando vejo que uma iniciativa que começou em Gramado, de forma local e foi sabendo expandir, é colocada ao lado de grandes marcas internacionais que têm um financiamento muito grande para acontecer", percebe Marcus, que, apesar de celebrar o reconhecimento, ressalta o desejo de seguir fidelizando o público gaúcho. "Neste ano, quero fazer com que mais e mais gaúchos possam participar da Gramado Summit. Somos um evento gramadense, gaúcho, que hoje conquista o País e se torna uma referência entre os grandes", afirma. Já a internacionalização, garante o CEO, ainda é um plano futuro. "Nesse ano, vem algumas caravanas de fora do País. A nossa intenção ainda não é ser um evento internacional, mas a gente tem um caminho bem interessante para percorrer ainda."

Destaques da programação

Com sete palcos, os assuntos abordados na Gramado Summit serão diversos. Entre os 300 palestrantes estão a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, o fundador da Reserva, Rony Meisler, a sexóloga e empresária Cátia Damasceno, o ator e apresentador Rodrigo Faro, o vice-presidente de Operações do Grupo Boticário, Sergio Sampaio, a atriz, creator e bióloga Mari Krüger, o CEO das Lojas Renner, Fábio Faccio, e o skateboard artist Bob Burnquist.

Como participar da Gramado Summit

Os ingressos partem de R$ 1776,50 e estão disponíveis no site do evento (www.gramadosummit.com).