Após 15 anos, Canela vai construir uma nova unidade básica

Depois de 15 anos, Canela vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A construção do novo posto será no bairro Leodoro de Azevedo, ao lado do Parque do Sesi. O termo de início das obras da UBS Dr. Esmeraldo Mendes Pereira foi assinado pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar.

Além de atender moradores do bairro Leodoro de Azevedo, a construção atenderá também os residentes na região do Sesi, Palace Hotel, parte do Eugênio Ferreira e Chacrão. O projeto do novo posto de saúde seguirá o modelo de UBS porte II do Ministério da Saúde e terá área total de 632,98 m², entre espaços para atendimentos, acolhimento e serviços administrativos. No total, serão investidos R$ 2.3 milhões, parte em recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal

De acordo com o cronograma, a previsão é de que as obras tenham duração de nove meses. Atualmente, os moradores do Leodoro de Azevedo são atendidos em um prédio que funciona ao lado da Escola de Educação Infantil Professor Sylvio Hoffmann.

Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, com a construção da unidade, o antigo prédio será reformado e absorvido pelo educandário. “A intenção da administração municipal é proporcionar um espaço próprio para a equipe de saúde da UBS, para atender os usuários em espaços renovados, confortáveis e de qualidade”, destaca o secretário.