Melnick atinge R$ 324 milhões em vendas líquidas no segundo trimestre

A Melnick divulgou, na quarta-feira (13), os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025. Destaque do balanço são os valores de lançamentos, que registraram R$ 355 milhões líquidos nos empreendimentos Gama 1375 e High Garden Iguatemi, em Porto Alegre, e mais R$ 172 milhões referentes à parte da Melnick no Residencial Casa Madalena, o primeiro da incorporadora gaúcha em São Paulo, realizado via Melnick Partners, em parceria com a Even. As informações são da assessoria de imprensa.

O volume de vendas também teve relevância no trimestre, com R$ 324 milhões em vendas líquidas. Desse total, R$ 214 milhões foram referentes à comercialização de estoque, o que representou um crescimento de 64%, em comparação aos R$ 130 milhões vendidos em unidades do estoque no trimestre anterior. O lucro líquido foi de R$ 39 milhões, valor 191,7 % superior ao do primeiro trimestre do ano. Já a margem bruta alcançou o índice de 29,8%.

Com o lançamento do Casa Madalena, na capital paulista, que tem VGV de R$ 172 milhões (apenas da parte da Melnick), a Melnick Partners já conta com nove empresas parceiras e oito empreendimentos, que somam um VGV bruto lançado de R$ 1,3 bilhão e VGV líquido de 496 milhões. Além disso, a Melnick Partners possui lançamentos previstos, estimado em R$ 4,2 bilhões em VGV bruto, que devem chegar a um VGV líquido de R$ 1,2 bilhão. A Melnick Partners também contabiliza parcerias contratadas para consultorias em empreendimentos que somam R$ 2,7 bilhões em VGV bruto.

Segundo o CEO da incorporadora, Leandro Melnick, o balanço do trimestre foi muito positivo. “Tivemos lançamentos expressivos. Em especial, o nosso primeiro empreendimento em São Paulo, em parceria com a Even. A venda de unidades em estoque foi outro destaque, puxada por mais um excelente Melnick Day que tivemos esse ano, e que possibilitou muitas famílias e investidores adquirirem novos imóveis em empreendimentos com toda a qualidade de entrega da Melnick”, destaca, por meio de nota.

Além disso, o segundo trimestre marcou a entrega do GO Cidade Baixa, em Porto Alegre, com 92% das unidades comercializadas.