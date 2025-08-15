Defesa Civil do RS confirma óbito de desaparecida na enchente

Segundo informe da Defesa Civil Estadual, foi comprovado o óbito de Adriana Maria da Silva, da cidade de Cruzeiro do Sul, previamente registrada como desaparecida durante as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, conforme o protocolo para confirmação de óbitos ajustado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Centro de Operações confirmou, a partir da perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da apuração da Polícia Civil (PC), a identificação dos restos mortais por meio de exames de material genético.

Conforme a Defesa Civil, estão sendo adotadas as providências formais necessárias à retirada de seu nome da lista oficial de desaparecidos do evento, e inclusão na lista das pessoas com óbito confirmado. Assim que forem concluídos esses trâmites, as listas oficiais de danos humanos da Defesa Civil estadual serão atualizadas.

