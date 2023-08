Giraffas "fecha" em shopping de Porto Alegre e abrirá mais 3 lojas no RS em 2023

Rede de fast-food com mais de 400 lojas no Brasil, o Giraffas registra situação inusitada em shopping center de Porto Alegre, enquanto acelera a expansão no Rio Grande do Sul, com abertura de três novas lojas até dezembro. A coluna Minuto Varejo procurou a marca, após frequentadores do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, verem o Giraffas fechado na Praça de Alimentação.

A operação abriu no segundo semestre de 2022 ao lado do McDonald's, na área onde se concentram os serviços de comida. As cortinas permanecem baixadas há, pelo menos, mais de dois meses, e a logomarca permanece na fachada. O fast-food serve basicamente o popular prato feito, além de sobremesas.

Segundo o diretor de expansão e novos negócios da rede, Eduardo Guerra, o fechamento é momentâneo e está relacionado com a troca de franqueado. Ainda não há previsão de quando a unidade vai voltar a atender, segundo a rede.

Guerra explica, na nota, que a substituição buscou "garantir que a qualidade e eficiência operacional da franquia fosse mantida aos consumidores de Porto Alegre". Sobre a situação da franquia no empreendimento, o Praia de Belas diz que "não comenta relações comerciais com os lojistas".

A marca está hoje em outros dois shoppings da Capital - no BarraShoppingSul e no Iguatemi. São 18 lojas ativas no Rio Grande do Sul. Mais três novas lojas estão a caminho.

Serão abertas unidades na avenida João Corrêa, no Centro de Sapiranga, em 30 de agosto, no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo em setembro, e na avenida Sete de Setembro, no Centro de Erechim, em dezembro.

Nos últimos cinco anos, o Giraffas passou de 31 para 53 lojas na Região Sul. Um terço dos pontos fica no Estado.