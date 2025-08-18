Liquida Ganha-Ganha Farroupilha vai ser em setembro

Vai ter liquidação campeira em setembro no Rio Grande do Sul. É o Ganha-Ganha Farroupilha, que vai ser em todo o Estado, em parceria entre governo estadual e entidades do varejo gaúcho. "A campanha vai servir para fomentar o comércio dentro de uma estratégia de valorizar os festejos farroupilhas", disse o vice-governador, Gabriel Souza, no evento dos 65 anos da CDL Porto Alegre na semana passada. "Estamos muito animados com a parceria para fomentar ainda mais o comércio e os produtos gaúchos." O Ganha-Ganha Farroupilha será lançado oficialmente em 25 de agosto, e vai de 6 a 20 de setembro. "É uma campanha que estamos fazendo, envolvendo entidades e governo, para estimular as vendas no mês de setembro", conta Irio Piva, presidente da CDL-POA. "É praticamente como se fosse um Liquida Porto Alegre, com o envolvimento dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) numa campanha estadual, com uma ideia de resgate do orgulho gaúcho, juntamente com uma ação de vendas, com premiação, sorteada pela Secretaria da Fazenda através do Nota Fiscal Gaúcha (NFG)", detalha Piva. O Liquida ocorre normalmente em fevereiro e é a campanha mais longeva do setor no Brasil. Setembro é um mês que não tem ações promocionais gerais. O varejo vem buscando melhorar as vendas. Números recentes de junho do IBGE mostraram queda no volume das comercializações no Estado.