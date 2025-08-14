FAC-RS capacita pessoas e impulsiona negócios

Queixa número um lojistas, vagas abertas e dificuldade para preencher com pessoas que se interessem e estão capacitadas para entregar desempenho, leia-se vendas, a solução vem com educação superior. Isso mesmo. A CDL Porto Alegre atua desde 2024 com braço da Escola do Comércio (FAC) de São Paulo, que nasceu em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No lançamento em julho de 2023, a iniciativa já tinha um alvo, e o presidente da câmara porto-alegrense, Irio Piva, já tinha dado a dica: "Vai ser um sucesso". O alvo dos cursos de Ensino a Distância (EAD) são comerciários ou pessoas que estejam querendo ingressar no setor com mais de 25 anos. Em meados de 2025, a FAC-RS soma 14 polos de ensino espalhados pelo Rio Grande do Sul e mais de 300 alunos fazendo as formações. A meta, segundo a CDL-POA, é ter 25 polos, que são sempre ligados a entidades locais ou regionais com atuação no setor.



“A falta de qualificação ainda é um dos maiores gargalos do comércio, impactando diretamente na produtividade, vendas e competitividade”, reforça”, Elisa Pesa, gestora de RH, Capacitação e Secretaria Executiva da entidade. E por quê? Elisa tem uma resposta que é mais provocação, até porque faz tempo que a linha de frente do atendimento, citando apenas um dos postos e o mais relevantes, tem muita tecnologia embarcada. Estranho falar assim, mas o vendedor precisa dominar vários aplicativos, gerenciar a relação com o cliente que está em casa, no trabalho e pode estar fisicamente na loja.



Um dos focos da FAC-RS é mostrar que vale à pena investir em formação e que atuar no comércio não é um destino transitório, mas sim uma potencial carreira. Elisa observa que o cenário está mudando, principalmente porque o comércio hoje exige mais preparação e domínio de tecnologias. "A FAC-RS amplia as possibilidades de formação e cria novas oportunidades para profissionais e empresas. A CDL-POA não apenas acompanha, mas lidera a evolução do varejo, ajudando a transformar a qualificação em um verdadeiro diferencial competitivo", aposta a executiva. São 14 polos da FAC: Porto Alegre, Alegrete, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Gravataí, Lajeado, Panambi, Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul, Taquara e Venâncio Aires.



Os cursos são de graduação e pós-graduação em EAD, podendo ser 100% online ou híbridos, com aulas ao vivo e/ou gravadas, pensados para se encaixar na rotina corrida do setor. A forma como os cursos e a disponibilidade é pensada permite mais acesso e menos barreiras para investir na própria carreira, no caso dos comerciários, e na evolução do negócio, para os lojistas. Juarez Meneghetti, diretor da CDL-POA e com empresa ligada ao mundo dos cosméticos com muitos anos na FAC, cita que o curso oferecido de Gestão Comercial fez sucesso entre gerentes de loja. "Os temas abordados foram relevantes para a prática diária, trazendo ferramentas e conceitos que podem ser aplicados na gestão de equipe, no acompanhamento de indicadores de desempenho e no planejamento estratégico de vendas", cita o dirigente lojista. Meneghetti também valoriza a metodologia que "favorece a participação e o aprendizado". "Cada gerente refletiu sobre sua realidade e adaptou o conhecimento ao contexto da loja", exemplifica o lojista.

Houve também contribuições significativas para o desenvolvimento de habilidades de liderança, negociação e tomada de decisão e crescimento em suas lideranças. Meneghetti projeta também a ampliação de conteúdos, como aprofundar as análises de mercado voltadas para o varejo e uso de ferramentas digitais para gestão e vendas. A graduação em Gestão Comercial é um destaque absoluto, mas a Faculdade do Comércio já oferece mais de 30 opções de cursos entre graduação e pós-graduação, todas com foco em desenvolver competências estratégicas para o comércio e serviços. São cursos desenhados com base na realidade do segmento, com conteúdos próprios e práticos, aplicáveis desde o primeiro dia de aula. Fabiane Alves, uma das gerentes da JM Beautify, e mais seis colegas já fizeram cursos. Ela em Gestão Comercial. "Aprendi técnicas de planejamento, negociação e gestão de vendas que já aplico no meu dia a dia, resultando em tomada de decisão mais assertiva", destaca a gerente, que também melhorou a capacidade de analisar dados, identificar tendências e criar soluções inovadoras para desafios comerciais. "Essa formação tem sido fundamental para aprimorar minha atuação profissional e contribuir ainda mais para o crescimento e sucesso da empresa."