Série B – Pela 22ª rodada, neste final de semana jogaram: Amazonas 2x2 América-MG, Remo 1x1 Botafogo-SP, Vila Nova 2x0 Goiás, Athletico-PR 1x1 Cuiabá e Chapecoense 2x0 Paysandu. O duelo entre Atlético-GO x Ferroviária não havia encerrado até o fechamento desta edição.
Brasileirão Feminino - Os jogos de volta das quartas de final foram disputados neste fim de semana. O Corinthians confirmou a vaga ao vencer novamente o Bahia, agora por 2 a 0. O São Paulo empatou em 1 a 1 com a Ferroviária e avançou nos pênaltis. Já o Palmeiras reverteu a desvantagem e eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 0. O Cruzeiro, por sua vez, garantiu a classificação ao bater o Bragantino por 2 a 0. Na semifinal, os confrontos serão São Paulo x Corinthians e Palmeiras x Cruzeiro.
Gauchão feminino - Pela 3ª rodada, duelaram: Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio e Brasil de Farroupilha 0x4 Juventude. O Inter descansou nesta rodada.
Série C - Fechando a 17ª rodada da competição, os gaúchos entram em campo nesta segunda-feira, às 19h30min. O Ypiranga recebe o Botafogo-SP, enquanto o Caxias visita o Tombense, em Minas Gerais.
MotoGP - Marc Márquez venceu mais uma vez na temporada de 2025. O espanhol largou em quarto no GP da Áustria, logo chegou a segunda colocação e, com habilidade e inteligência, atacou e ultrapassou Marco Bezzechi, alcançando a liderança, de onde não saiu mais. Fermin Aldeguer, da Gresini, e Bezzechi completaram o pódio.
Stock Car - César Ramos foi o grande vencedor da corrida principal da quinta etapa, disputada neste domingo, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O piloto da Ipiranga Racing largou na pole position, manteve a liderança em toda a prova e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Felipe Baptista foi o segundo colocado, enquanto Felipe Fraga terminou na terceira colocação.
Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz garantiu mais um capítulo de sua rivalidade com o italiano Jannik Sinner ao vencer o alemão Alexander Zverev, que sofreu com problemas físicos, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) neste final de se semana e se classificar para a decisão do Cincinnati Open, que acontece na segunda-feira.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
-
Série B – Pela 22ª rodada, neste final de semana jogaram: Amazonas 2x2 América-MG, Remo 1x1 Botafogo-SP, Vila Nova 2x0 Goiás, Athletico-PR 1x1 Cuiabá e Chapecoense 2x0 Paysandu. O duelo entre Atlético-GO x Ferroviária não havia encerrado até o fechamento desta edição.
-
Brasileirão Feminino - Os jogos de volta das quartas de final foram disputados neste fim de semana. O Corinthians confirmou a vaga ao vencer novamente o Bahia, agora por 2 a 0. O São Paulo empatou em 1 a 1 com a Ferroviária e avançou nos pênaltis. Já o Palmeiras reverteu a desvantagem e eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 0. O Cruzeiro, por sua vez, garantiu a classificação ao bater o Bragantino por 2 a 0. Na semifinal, os confrontos serão São Paulo x Corinthians e Palmeiras x Cruzeiro.
-
Gauchão feminino - Pela 3ª rodada, duelaram: Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio e Brasil de Farroupilha 0x4 Juventude. O Inter descansou nesta rodada.
-
Série C - Fechando a 17ª rodada da competição, os gaúchos entram em campo nesta segunda-feira, às 19h30min. O Ypiranga recebe o Botafogo-SP, enquanto o Caxias visita o Tombense, em Minas Gerais.
-
MotoGP - Marc Márquez venceu mais uma vez na temporada de 2025. O espanhol largou em quarto no GP da Áustria, logo chegou a segunda colocação e, com habilidade e inteligência, atacou e ultrapassou Marco Bezzechi, alcançando a liderança, de onde não saiu mais. Fermin Aldeguer, da Gresini, e Bezzechi completaram o pódio.
-
Stock Car - César Ramos foi o grande vencedor da corrida principal da quinta etapa, disputada neste domingo, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O piloto da Ipiranga Racing largou na pole position, manteve a liderança em toda a prova e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Felipe Baptista foi o segundo colocado, enquanto Felipe Fraga terminou na terceira colocação.
-
Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz garantiu mais um capítulo de sua rivalidade com o italiano Jannik Sinner ao vencer o alemão Alexander Zverev, que sofreu com problemas físicos, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) neste final de se semana e se classificar para a decisão do Cincinnati Open, que acontece na segunda-feira.