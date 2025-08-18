É bom reservar alguns momentos do dia para a oração e intimidade com Deus. A capacidade de agir e mudar do ser humano vem do íntimo, do poder do espírito. Assim como todos precisam de alimentação, descanso e cuidados com a higiene, o espírito necessita (e deve) ser alimentado pela oração. Seja um leitor assíduo da Palavra de Deus; aos poucos, ela vai purificar seu modo de agir. Da mesma forma, vivencie os sacramentos, para fortalecer sua existência. Lembre-se de que Jesus orava muito; às vezes, ele iniciava suas orações ao cair da noite, que se prolongavam até o amanhecer do outro dia. Aqui, fica uma pergunta: diariamente, quanto tempo você dedica à oração?MeditaçãoOrar é nos colocar na presença de Deus e nos alimentar com a força dos sacramentos.Confirmação“Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir nem como pedir; é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis” (Rm 8,26). Rosemary de Ross/Editora Paulinas