Com time reserva, Inter perde para o Flamengo no Beira-Rio

Pela segunda vez nos últimos cinco dias, o Inter perdeu para o Flamengo. Em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado recebeu o Rubro-Negro no Beira-Rio neste domingo (17) e foi derrotado por 3 a 1. O revés, mesmo que sem os titulares, amplia a pressão às vésperas do reencontro entre as equipes, já na próxima quarta-feira (20), pela Libertadores.
Do momento em que a bola rolou pela primeira vez até os 11 minutos da primeira etapa, o que se viu no Beira-Rio, para além de uma partida de futebol, foi um filme de terror para o torcedor colorado. Totalmente reserva, a equipe comandado por Roger Machado foi atropelada pelo time de Filipe Luís, que logo abriu 2 a 0.
Errante, o Inter pouco conseguia manter a posse, mesmo embalado por um Beira-Rio que tentava empurrá-lo. Logo aos seis minutos, Arrascaeta lançou Varela pela direita, e o lateral apenas escorou para Pedro inaugurar o placar. Mal deu tempo de respirar: em seguida, o centroavante concluiu um contra-ataque fulminante, iniciado por Samuel Lino e novamente articulado por Arrascaeta, silenciando as arquibancadas coloradas.
Antes mesmo que os gaúchos conseguissem reagir ao nocaute, Léo Pereira quase ampliou em uma bicicleta que explodiu na trave. Quando finalmente passou a ter mais posse, o Colorado seguiu pouco criativo. Desorganizado, arriscou de fora com Aguirre e levou algum perigo em cabeçada de Clayton Sampaio, aos 43 minutos. A chance mais clara veio no último lance: Alan Benítez recebeu lançamento dentro da área, mas parou em boa defesa de Rossi.
No segundo tempo, o Inter até deixou de ser amplamente dominado, mas esteve longe de assumir o controle. Gustavo Prado virou a principal válvula de escape, tentando jogadas individuais para quebrar a marcação. Ainda assim, as duplas Borré-Valencia e Richard-Bruno Henrique deixaram a equipe pesada, lenta e com pouca mobilidade, dificultando qualquer reação consistente.
Quando o Flamengo voltou a pressionar, banho de água fria: Saúl acionou Plata que, livre, chutou no canto de Anthoni e ampliou o placar, no minuto 16. Depois, Roger Machado lançou alguns de seus titulares, o que surtiu efeito, mesmo que insuficiente. Aos 47, Borré diminuiu para os mandantes ao concluir cruzamento rasteiro.
Com 24 pontos em 19 jogos disputados, o Inter segue na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado volta suas atenções ao confronto decisivo contra o Flamengo pela Libertadores, na próxima quarta-feira, também no Beira-Rio.
Inter (1) Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre (Bernabéi); Richard (Thiago Maia) e Bruno Henrique (Alan Rodríguez); Vitinho (Wesley) e Gustavo Prado; Borré e Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.
Flamengo (3) Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Carrascal), Saúl (Wallace Yan) e Arrascaeta (De la Cruz); Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro (Plata). Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima,