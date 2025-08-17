Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo voltam à elite do futebol gaúcho

Os novos integrantes da elite do futebol gaúcho foram conhecidos na tarde deste domingo (17). Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo garantiram presença no Gauchão 2026 ao avançarem às finais da Divisão de Acesso. O Alvirrubro venceu o Veranópolis por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, enquanto o Anilado segurou o empate sem gols diante do Aimoré, em São Leopoldo, após ter feito 3 a 1 no jogo de ida. Agora, os dois clubes decidem o título da Série A2 nos próximos finais de semana.

Em Santa Maria, a festa quase começou cedo. Aos dois minutos, Gabriel Morbeck desperdiçou um pênalti defendido por Lucas Alves. A pressão, porém, se manteve e, aos 39, Alan Bald marcou de cabeça o gol que sacramentou o retorno do Inter-SM à elite estadual após 14 anos.

O Veranópolis ainda perdeu Caíque Santos expulso no fim, mas não reagiu. Com o triunfo, o Alvirrubro confirmou a boa campanha - dono do 2º melhor aproveitamento na primeira fase - e recoloca a quinta maior cidade do Estado entre os principais palcos do futebol gaúcho. Em 2024, o acesso havia escapado nesta mesma etapa para o Pelotas.

Já em São Leopoldo, o Clássico do Vale, um dos maiores da história da rivalidade, foi de poucas oportunidades no Estádio Cristo Rei. O empate em 0 a 0 garantiu o Novo Hamburgo, que volta ao Gauchão depois de apenas uma temporada fora - cenário bem oposto ao do Inter-SM. Campeão estadual em 2017, o clube volta a estar entre os protagonistas do cenário regional.

Com a definição, Inter-SM e Novo Hamburgo se juntam a Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José no próximo Campeonato Gaúcho. A decisão da Divisão de Acesso será em dois jogos: dia 24, às 15h, no Estádio do Vale, e dia 31, no mesmo horário, no Presidente Vargas.