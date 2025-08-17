Grêmio vence o Atlético-MG fora de casa e afasta crise

Depois de uma semana de cobranças internas e externas, o Grêmio enfim reagiu. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi até a Arena MRV, em Belo Horizonte, e venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (17). Edenilson, Balbuena e Aravena marcaram os gols da primeira vitória gremista fora de casa no torneio, que afasta a equipe da zona de rebaixamento.
Pressionado pela derrota para o lanterna Sport no último fim de semana e diante de um adversário que costuma se impor em casa, o time de Mano Menezes entrou em campo ciente de suas limitações. O primeiro tempo pode não ter sido um espetáculo de técnica ou criatividade, mas sobrou disciplina. Compacto atrás, o Tricolor abriu mão da posse, entregou a bola ao Galo e tratou de fechar os espaços. A estratégia era clara: resistir na defesa e apostar todas as fichas no contra-ataque.
Nesse cenário, o trio de volantes gremista - Cuéllar, Villasanti e Edenilson - foi peça-chave na sustentação do ferrolho defensivo. O jogo, então, se desenhou truncado, equilibrado e marcado por faltas. O Galo ameaçava sobretudo em bolas paradas e chutes de média distância, enquanto o Tricolor respondia apostando nas arrancadas de Cristian Oliveira, sempre a válvula de escape mais perigosa.
Feio e amarrado, o duelo caminhava sem grandes emoções até que Gustavo Scarpa, em um lampejo de raríssima felicidade, acertou um chute da intermediária que morreu no ângulo direito de Tiago Volpi aos 37 minutos. Um golaço daqueles que costumam desmontar qualquer resistência. Mas não foi o caso. Longe de desmoronar, o Grêmio redobrou a concentração no sistema defensivo e, sem mais o que perder, começou a se lançar ao ataque.
Aos 44, a Lei do Ex não falhou: Marlon cobrou escanteio para Edenilson, que cabeceou no cantinho de Everson na primeira finalização à gol dos visitantes. Sem novas emoções, os times foram para o vestiário em igualdade.
Na etapa final, a partida ganhou ares de déjà-vu. O Galo girava a bola de um lado a outro, sem conseguir furar o bloqueio, enquanto o Tricolor seguia aplicado em sua missão de trancar a casinha. Até que, aos 12 minutos, a história mudou: em mais uma bola parada, Marlon levantou na área e Balbuena apareceu para empurrar às redes. Virada gremista em plena Arena MRV!
Sete minutos depois, o jogo voltou a ferver. Carlos Vinícius recebeu cartão vermelho direto, acusado pelo árbitro de atingir Iván Román com o braço em uma disputa pelo alto - decisão que inflamou as reclamações gremistas. A bronca só arrefeceu no minuto 31, quando Cuello carimbou a coxa de Riquelme com um pisão e também acabou expulso, restabelecendo a igualdade numérica em campo.
No abafa, o Atlético-MG se lançou com tudo ao ataque, mas acabou escancarando sua retaguarda. Foi nesse espaço que Riquelme encontrou André Henrique na área; o atacante, com calma, apenas rolou para Aravena, livre, apenas sacramentar a vitória tricolor e dar números finais ao confronto, aos 45 minutos. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Dodi e Alonso se estranharem e aumentarem a lista de expulsos.
Agora com 23 pontos em 19 jogos disputados, o Grêmio chega a 13ª colocação do torneio nacional e se afasta, pelo menos momentaneamente, do fantasma do quarto rebaixamento. A próxima partida do Tricolor será contra o Ceará, no próximo sábado, às 21h, na Arena.
Atlético-MG (1) Éverson; Natanael (Biel), Iván Román (Júnior Santos), Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Reinier (Rony) e Scarpa; Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.
Grêmio (3) Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti (Dodi), Cuellar (Alex Santana) e Edenilson (Aravena); Alysson (Riquelme), Cristian Olivera (André Henrique) e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.
Arbitragem: Alex Gomes Stefano.