Delegação do Grêmio sofre emboscada no aeroporto e clube repudia em nota

O Grêmio FootBall Porto Alegrense repudia veementemente os fatos ocorridos hoje, 16, durante o embarque para Belo Horizonte.

Agressores acessaram a área privada do aeroporto, tentaram invadir o ônibus da delegação e feriram um trabalhador do clube, num incidente inaceitável, que ataca o Grêmio e sua imensa torcida e fere os valores que prezamos.

O segurança Fernandão, enquanto desempenhava sua função, foi ferido. Ele foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência.

A Diretoria do Grêmio assegura que está tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar com as investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei.

Além disso, a partir da identificação dos culpados, vai solicitar apoio da Arena para banir esses pretensos torcedores das partidas no estádio bem como caso, eventualmente, façam parte do quadro social, serão julgados de acordo com as violações de conduta previstas no estatuto do Clube.

Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol.