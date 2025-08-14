Grêmio vai a Belo Horizonte precisando dar respostas dentro de campo

A semana de preparação antes do jogo contra o Atlético-MG pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV neste domingo, às 16h, foi bastante turbulenta para o Grêmio. Depois da derrota para o Sport, o vice Alexandre Rossato garantiu a permanência do técnico Mano Menezes, mas o próprio treinador não parecia ter a mesma convicção do quanto ainda poderia ajudar a equipe. No dia seguinte, o presidente Alberto Guerra fez declaração que deixou dúvidas sobre a manutenção da comissão técnica. Mas após reunião na última terça-feira, o voto de confiança no treinador foi renovado.

Na tarde da última quarta-feira, Mano e os jogadores fizeram uma reunião na Arena. O objetivo do encontro era, através de uma troca de ideias entre as partes, encontrar os problemas que precisam ser solucionados já na próxima partida. O técnico já havia dito que só ficaria no comando enquanto entendesse que ainda tem o que tirar do elenco. A medida parece um último esforço para, com a ajuda dos atletas, levar a atuação do grupo atual até o limite.



O adversário deste domingo vem em alta depois de eliminar o Flamengo nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas, poderá preservar alguns jogadores devido aos confrontos com o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Mesmo que vá com o time completo, a fadiga do calendário movimentado dos mineiros pode ajudar o Tricolor.



O retorno tão esperado de Cuéllar, deve ocorrer em Minas. O jogador é um dos principais nomes anunciados nesta temporada, mas após repetidas lesões, ainda não conseguiu fazer uma sequência que justificasse o clamor por sua contratação. Ainda assim, segue sendo esperança de qualidade no problemático meio-campo da equipe.



O retorno tão esperado de Cuéllar, deve ocorrer em Minas. O jogador é um dos principais nomes anunciados nesta temporada, mas após repetidas lesões, ainda não conseguiu fazer uma sequência que justificasse o clamor por sua contratação. Ainda assim, segue sendo esperança de qualidade no problemático meio-campo da equipe.

O maior problema na escalação segue sendo a lateral direita. João Lucas está fora por lesão. O zagueiro Gustavo Martins, que vinha atuando improvisado, também está no departamento médico. Com a escassez de atletas na posição, João Pedro pode ter seu retorno antecipado. O jogador já foi liberado para treinar com bola, mas a previsão para o retorno da fratura no tornozelo era apenas no fim de agosto. Caso não seja liberado, Camilo é o provável substituto. Na última partida, contra o Sport, o volante sofreu para marcar Léo Pereira. A jogada que decretou a derrota histórica, veio justamente de uma falha do defensor gremista no enfrentamento com o atacante.