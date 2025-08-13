PSG marca duas vezes no fim, leva decisão para os pênaltis e conquista a Supercopa em cima do Tottenham

A temporada 2025/26 do futebol europeu começou da mesma maneira que terminou a passada: com o favorito Paris Saint-Germain erguendo taça. Desta vez, com enorme sofrimento. O clube francês, vencedor da Liga dos Campeões, mas superado na final do Mundial de Clubes há um mês, encarou o Tottenham, dono do troféu da Liga Europa, pela decisão da Supercopa da Uefa, nesta quarta (13) e perdia por 2 a 0 até os 40 do segundo tempo. Conseguiu empatar com gols de reservas e ergueu a inédita taça nas penalidades, por 4 a 3, no Bluenergy Stadium, em Údine, na Itália.

LEIA TAMBÉM: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil



Foi um alívio para o técnico Luís Enrique, que bancou a saída de Donnarumma para a vinda de Chevalier e via sua equipe derrotada com uma falha do reforço. O goleiro se redimiu nas penalidades, defendendo uma cobrança e vendo Nuno Mendes definir a virada e a festa.



Após fracassar no Mundial de Clubes dos Estados Unidos ao serem superados na decisão por imponentes 3 a 0 do Chelsea, os franceses entraram em campo com escalação muito parecida daquela final, com a novidade sendo justamente a estreia do goleiro Chevalier, contratado para a vaga de Donnarumma, fora dos planos de Luís Enrique.



Enquanto os franceses apostavam no entrosamento de sua equipe, o Tottenham de Thomas Frank, técnico estreante em jogo oficial na vaga do demitido Ange Postecoglou, tinha sua esperança depositada no brasileiro Richarlison. O atacante, depois de muito tempo, não tinha a companhia de Son na frente. O sul-coreano foi para o futebol norte-americano em reformulação do elenco. Kudus chegou para a vaga em equipe bem mudada após temporada ruim, mascarada com o título da Liga Europa.



O jogo, como era esperado para a largada de temporada, começou bastante amarrado e lento. O PSG treinou por somente uma semana após as férias atrasadas justamente pela disputa do Mundial. E o Tottenham, apesar de vir com uma pré-temporada mais longa, ainda monta o novo time e tenta se acertar - veio de goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique em amistoso.



Com metade da primeira etapa disputada, os goleiros se limitavam a bater tiros de meta ou afastar bolas recuadas por seus defensores e os artilheiros Dembélé de um lado e Richarlison do outro pouco tinham encostado na bola. Foi um alívio para o técnico Luís Enrique, quee via sua equipe derrotada com uma falha do reforço. O goleiro se redimiu nas penalidades, defendendo uma cobrança e vendo Nuno Mendes definir a virada e a festa.Após fracassar no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, os franceses entraram em campo com escalação muito parecida daquela final, com a novidade sendo justamente a estreia do goleiro Chevalier, contratado para a vaga de Donnarumma, fora dos planos de Luís Enrique.Enquanto os franceses apostavam no entrosamento de sua equipe, o Tottenham de Thomas Frank, técnico estreante em jogo oficial na vaga do demitido Ange Postecoglou,. O atacante, depois de muito tempo, não tinha a companhia de Son na frente. O sul-coreano foi para o futebol norte-americano em reformulação do elenco. Kudus chegou para a vaga em equipe bem mudada após temporada ruim, mascarada com o título da Liga Europa.O jogo, como era esperado para a largada de temporada, começou. O PSG treinou por somente uma semana após as férias atrasadas justamente pela disputa do Mundial. E o Tottenham, apesar de vir com uma pré-temporada mais longa, ainda monta o novo time e tenta se acertar - veio de goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique em amistoso.Com metade da primeira etapa disputada, os goleiros se limitavam a bater tiros de meta ou afastar bolas recuadas por seus defensores e os artilheiros