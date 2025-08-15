Grêmio encaminha acerto com Marcos Rocha para suprir carência na lateral-direita

O Grêmio está muito próximo de anunciar a contratação de Marcos Rocha, 36 anos, para suprir uma das posições mais carentes do elenco. O lateral-direito está rescindindo amigavelmente com o Palmeiras, onde tinha vínculo até dezembro, e deve desembarcar em Porto Alegre para iniciar os treinamentos no CT Luiz Carvalho já na segunda-feira (18).

A diretoria tricolor via no setor um problema urgente. João Pedro segue em recuperação de fratura na tíbia e João Lucas convive com lesões musculares. Além disso, o clube perdeu Igor Serrote, negociado com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, no fim de julho. Durante boa parte da temporada, Mano Menezes precisou recorrer a improvisações, cenário que a chegada de Rocha promete resolver.

Experiente e multicampeão pelo Verdão, o lateral-direito defendeu o Palmeiras desde 2018, somando 346 partidas, nove gols, 40 assistências e 12 títulos, incluindo as Libertadores de 2020 e 2021 e três Brasileiros. Apesar da relevância histórica, perdeu espaço com as chegadas do argentino Agustín Giay e de Khellven, atuando apenas 17 vezes em 2025, sendo titular em 13 delas. No Brasileirão, entrou em campo uma única vez - condição que o deixa apto a defender o Grêmio na competição.

O acerto foi possível graças à liberação sem custos, restando ao Tricolor arcar com os salários, estimados, durante sua passagem pelo Palmeiras, em cerca de R$ 450 mil mensais. A tendência é que o jogador esteja à disposição para o duelo contra o Ceará, no sábado da próxima semana, 23, na Arena. Contra o Atlético-MG, neste domingo (17), ele ainda não será relacionado.

A contratação de Marcos Rocha será o quarto reforço gremista na atual janela, após as chegadas do zagueiro Balbuena, do volante Alex Santana e do centroavante Carlos Vinícius. Em momento de pressão após a derrota para o lanterna Sport, quando o volante Camilo atuou improvisado e não convenceu, o clube aposta na experiência do lateral para dar mais segurança defensiva e liderança ao grupo.