Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando reagir após a surpreendente derrota para o Sport no último fim de semana, o Grêmio tem pela frente uma missão ingrata, mas possível, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (17), o Tricolor vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV. O jogo abre o returno da competição - no confronto em Porto Alegre, os gaúchos saíram vitoriosos por 1 a 0.

O cenário traz um alento aos gremistas: o jogo tem mais peso para os visitantes, já que o Galo divide atenções com as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o técnico Cuca deve, inclusive, poupar alguns titulares. Para Mano Menezes, no entanto, a partida pode representar os últimos 90 minutos à frente do Imortal. Em relação à tabela, os gaúchos estão na 15ª colocação, com 4 pontos acima do Z4.

LEIA MAIS: Grêmio vai a Belo Horizonte precisando dar respostas dentro de campo

Para o primeiro jogo em meio a esse princípio de crise, o Grêmio não contará com Braithwaite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carlos Vinicius, que estreou bem contra o Sport, deve assumir o comando do ataque. No meio-campo, Cuéllar pode voltar ao time, enquanto na lateral direita há indefinição: Camilo pode seguir como titular ou dar lugar ao retorno antecipado de João Pedro.

O Atlético-MG, ao contrário, vem em alta depois de eliminar o Flamengo nos pênaltis na Copa do Brasil e vencer o jogo de ida da Sul-Americana contra o Godoy Cruz-ARG. A partida de volta, na próxima quinta-feira (21), pode levar Cuca a preservar alguns nomes, mas jogadores importantes, como Hulk, devem estar em campo.

RBSTV e Premiere anunciam transmissão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Reinier (Igor Gomes) e Scarpa; Cuello (Rony) e Hulk. Técnico: Cuca.

Grêmio - Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuellar, Edenilson (Riquelme); Alysson (Pavón), Cristian Olivera, Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. No VAR, estará Caio Max Augusto Vieira.

SERVIÇO ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

Local: Arena MRV;

Transmissão: RBSTV e Premiere;

Data e Hora: domingo (17), às 16h.