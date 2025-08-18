fechamento

Construção civil

O financiamento com recursos da caderneta de poupança para a construção de imóveis no País caiu 54% entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo intervalo de 2025, ficando em R$ 9,1 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Como a quantidade de empreendimentos lançados pelas construtoras não caiu, isso significa que elas estão recorrendo a outras fontes de recursos para abastecer os seus projetos. "O que aconteceu foi o direcionamento dos recursos para as obras para outras estruturas de financiamento", avaliou o presidente da Abecip, Sandro Gamba.

Consignado

O governo federal irá realizar a migração automática de cerca de 4 milhões de contratos de crédito consignado antigos para a plataforma do Crédito do Trabalhador. Esses contratos são de funcionários que trabalhavam em empresas que tinham parcerias com bancos para oferecer o crédito com desconto no salário, modelo que vai deixar de existir, segundo o governo. A expectativa do MTE é que, ao reunir as propostas dos bancos no app, os trabalhadores com contratos antigos possam negociar alguma redução na taxa de juros. A Dataprev iniciará a migração em 21 de agosto e deve concluí-la em novembro.

Tributos

Porto Alegre completa três anos da implantação da mediação tributária, mecanismo que busca resolver de forma consensual conflitos entre fisco e contribuinte. O município foi o primeiro do País a adotar a prática como política pública, com a criação de câmaras específicas na Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e na Procuradoria-Geral do Município (PGM) para tratar de casos administrativos e judiciais. Desde o início, a SMF abriu 25 processos de mediação, que somam R$ 8,8 milhões em acordos. Na PGM, foram registradas 59 demandas judiciais; os procedimentos concluídos com acordos envolveram cerca de R$ 107 milhões.

Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre vai protocolar hoje na Câmara Municipal o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SMPG), a proposta estabelece as diretrizes e metas fiscais que irão orientar o orçamento do próximo ano. Com foco no equilíbrio das contas públicas, a LDO 2026 projeta receitas e despesas de R$ 13,6 bilhões.