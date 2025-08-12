CD da Amazon no RS entrega produtos vendidos em SC e no PR

A gigante Amazon vai usar a estrutura de logística no Rio Grande do Sul para apoiar vendedores em Santa Catarina e no Paraná. A companhia norte-americana informou que o centro de distribuição (CD) de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana já está atendendo a demanda de empreendedores que usam o e-commerce nos outros estados do Sul. A medida já está valendo e faz parte da expansão do FBA Logística da Amazon. O CD já opera com o programa desde 2024. Empresas que fazem vendas nos dois estados vão poder enviar seus produtos diretamente para o complexo, desde a armazenagem até o pós-venda. A Amazon é uma das três maiores plataformas de venda online com atuação no Brasil.

"Isso vai garantir mais comodidade e rapidez nas entregas para todo o País", aposta a norte-americana, em nota. A marca também destacou que destinou quase R$ 900 milhões no Rio Grande do Sul, R$ 90 milhões ao Paraná e R$ 13 milhões a Santa Catarina desde 2010. Os vendedores usam os CNPJs locais. Isso é possível porque não há mais a exigência de ter filial em São Paulo. "A experiência do vendedor ao ingressar no programa se torna mais simplificada e, para os consumidores de todo o País, a ampliação significa acesso a uma variedade maior de produtos com frete grátis, entregas mais rápidas devido à distribuição regionalizada, e uma experiência de compra aprimorada", acrescenta a Amazon.

A companhia também diz que a mudança ocorreu após negociações com o governo gaúcho. Para participar do FBA, o vendedor deve ter um CNPJ ativo nos estados elegíveis e enquadrar-se no regime tributário correspondente (Regime Regular ou Simples Nacional, conforme o estado), além de uma conta Amazon ativa. O processo é simplificado em três etapas: listar os produtos no FBA e configurar o Faturador Amazon, criar um envio e preparar os produtos e aguardar a coleta da Amazon ou realizar o envio desses produtos.