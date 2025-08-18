Quem veio prestigiar a primeira noite de exibição de longas no

Palácio dos Festivais,

na sexta-feira, deve ter até estranhado. Ao contrário do que todo mundo se acostumou a ver no Festival de Cinema de Gramado, o famoso tapete vermelho não estava vermelho - mas, sim, azul. Houve quem associasse a mudança a algum desdobramento da rivalidade Gre-Nal, mas não era nada disso. A iniciativa, na verdade, tinha a ver com a promoção do longa O Último Azul , de Gabriel Mascaro, exibido fora de competição. Foi a primeira vez, em todos os 53 anos de Festival, em que o tapete pelo qual desfilam as celebridades teve qualquer cor que não o vermelho de costume. Recentemente agraciado com o Urso de Prata em Berlim, O Último Azul traz Denise Weinberg no papel de Tereza, uma mulher idosa que mora na região amazônica e que resiste a ir para uma colônia onde, em um Brasil distópico, são isoladas as pessoas consideradas 'velhas demais' para a vida produtiva.

Além da honraria ao filme, também foi celebrado um dos principais atores do longa,

Rodrigo Santoro,

que antes da exibição recebeu o Kikito de Cristal. A homenagem leva em conta, em especial, a carreira internacional do ator, que há décadas vem se revezando entre produções brasileiras e de outros países. Confessamente emotivo, o ator precisou repetidas vezes segurar as lágrimas - tanto no Palácio quanto na loja Cristais de Gramado, onde foi levado no sábado para ajudar a confeccionar o prêmio que será entregue no ano que vem. Ao lembrar, por exemplo, da oportunidade de contracenar com o ídolo Benício Del Toro em Che (mesmo que, na época, dominasse com dificuldade o espanhol), Rodrigo Santoro precisou respirar fundo. "É sempre assim. Nunca consegui e nem quero me controlar. Quando a emoção me atravessa, eu procuro sempre dar vazão, e o meu trabalho de ator se alimenta disso", comentou.

No sábado, também teve início a

Mostra Competitiva de Longas

de Gramado, com a exibição de Nó, de Laís Melo. Narrativa sobre a amizade e afeto entre mulheres, a trama acompanha Glória, mãe recém-separada de três filhas que tenta equilibrar o cuidado materno com a montagem de uma nova casa e a disputa por uma promoção na fábrica de salgadinhos onde trabalha. Também foi exibido o primeiro capítulo da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que movimentou o tapete vermelho (agora vermelho de novo) com a presença de famosos como Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva (foto), que deixaram as mãos na Calçada da Fama de Gramado. O domingo era dia do longa Papagaios, de Douglas Soares, além da premiação da Mostra Gaúcha de Curtas, que teve exibições no sábado e domingo. (Igor Natusch, de Gramado)