Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 00:00

• Com safra de soja menor, exportações gaúchas do grão caem 31,8% em 2025
• Aproximação com Centro de Excelência em Fertilizante pode facilitar ações da JNG no Brasil
• Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave.
• Prefeito de Garibaldi considera que o turismo pode crescer ainda mais na Serra
• Tradicional feira de alimentos orgânicos da Capital completa 34 anos 
• Emoção à flor da pele: Rodrigo Santoro recebe o Kikito de Cristal em Gramado
•  Minuto Varejo: Dados dão vantagem a varejistas no mercado: "Techs não têm", diz Vinicius Granja
•  Mercado Digital: Fapergs anuncia R$ 40 milhões para Programa Pesquisador Gaúcho
 
 

