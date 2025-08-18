PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIO



RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e chuva

Máxima: 23°C

Mínima: 8°C

As nuvens deverão predominar ao longo desta segunda-feira em todas as regiões do Rio Grande do Sul. No entanto, nada que impeça totalmente aberturas de sol que irão ocorrer. A medida em que o dia ocorre, terão cada vez mais nuvens a partir da Argentina pela intensificação de um centro de baixa pressão entre o Paraguai e o norte argentino. As cidades do Centro para o Oeste têm condições de chuva até o terminar o dia, mas de maneira mal distribuída.



PORTO ALEGRE

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 23°C

Mínima: 12°C

A semana começa com algumas aberturas de sol na região, mas não muitas. As nuvens vão predominando sobre toda a região ao longo do dia. A umidade avança do mar através de um ar frio no oceano e também das nuvens que chegam do Oeste do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, as nuvens irão predominar na maior parte do dia, permitindo apenas algumas aberturas. Porém, boa parte do dia será mais encoberto. Previsão de chuva há e, quanto mais para o final do dia, maior a possibilidade, mas serão temporais isolados. Atenção para rajadas de vento ao longo do dia.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

TER QUA QUI SEX SÁB

Chuva Sol e chuva Sol e nuvens Chuva Sol e chuva

22 24 24 22 20

15 15 14 15 12