Esteio da Poesia Gaúcha tem recorde de inscrições na 10ª edição

O Esteio da Poesia Gaúcha encerrou as inscrições para a 10ª edição com um recorde. Foram 550 trabalhos enviados por 160 poetas, representantes de 83 cidades do Rio Grande do Sul e de outros nove estados brasileiros.

Agora, os trabalhos serão analisados por uma Comissão Avaliadora, formada pelo declamador Neiton Bittencourt Perufo (Alegrete), pelo poeta e declamador Leandro de Araújo (Esteio) e pelo poeta e amadrinhador Matheus Costa (Dom Pedrito), que estão lendo todas as obras para selecionar 10 poemas para serem apresentados por declamadores e amadrinhadores (músicos que acompanham os intérpretes), ao vivo, na noite de 18 de outubro em evento na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya. Cada classificado para a grande final vai receber uma premiação de R$ 2,5 mil, que é dividida com os declamadores e amadrinhadores que vão defender os poemas.

Os avaliadores também vão assistir aos 150 vídeos enviados para selecionar cinco declamadores da categoria Mirim (de oito a 13 anos) e outros cinco da categoria Juvenil (de 13 a 16 anos), que vão se apresentar no 6º Esteio do Amanhã, também no dia 18 de outubro, a partir das 16h. Cada classificado receberá uma premiação de R$ 1,3 mil que, tradicionalmente, é dividida com o amadrinhador.

A lista com os finalistas deve ser publicada até o dia 8 de setembro.