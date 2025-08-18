Festival de Cinema de Gramado une cultura e economia

O Festival de Cinema de Gramado, realizado anualmente na Serra gaúcha, destaca-se não apenas como um dos maiores eventos cinematográficos da América Latina, mas também como um importante agregador à economia da região. O evento foi um dos responsáveis por colocar Gramado na rota turística para visitantes de todo o Brasil e do exterior. Mesmo durante a pandemia de Covid-19 e no ano passado, quando o Aeroporto de Porto Alegre ficou fechado devido à enchente, o festival manteve a programação, adaptando-se às necessidades surgidas.

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi aberta oficialmente na sexta-feira passada e se encerra no próximo sábado. Neste ano, serão exibidos ao todo 74 filmes, entre curtas e longas, com cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção, documentários, curtas nacionais, longas gaúchos e curtas gaúchos, além de títulos fora de competição, produções universitárias, pré-estreias de séries, homenagens e debates.

A edição do Festival de Cinema deste ano ocorre em meio a números expressivos do setor audiovisual brasileiro. Filmes nacionais como O Auto da Compadecida 2, Nosso Lar 2 e Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, lotaram sessões por todo o País. Segundo os dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), 121,08 milhões de pessoas frequentaram as salas de cinema em 2024. O último ano foi marcado também por uma maior oferta nos locais de exibição, chegando a 3.509, acima dos 3.478 espaços existentes até 2019.

A mostra em Gramado atrai artistas de renome internacional, produtores cinematográficos e críticos, além de público de várias cidades. O Festival tem importante papel para a economia da cidade, gerando um efeito multiplicador que beneficia toda a cadeia produtiva. A ocupação hoteleira se aproxima dos 100% durante a realização do evento, acompanhada por intensa movimentação em bares, restaurantes e lojas, refletindo no faturamento dos empreendimentos.

Em tempos de desafios econômicos, o Festival de Cinema de Gramado mostra que cultura e economia não são áreas isoladas. Ao investir no setor audiovisual, o poder público e a iniciativa privada ampliam oportunidades, geram empregos e fortalecem a economia regional. Compreender o valor econômico de eventos culturais é fundamental. Além de entretenimento e tradição, eles são instrumentos para o tão almejado desenvolvimento.