O professor de Relações Internacionais da Ufrgs André Reis afirma que o Brasil deve ter equidistância entre Estados Unidos e China (Jornal do Comércio, 11/8/2025). Os EUA não aceitam parceiros da China, então, o governo brasileiro está habilmente tratando dos interesses brasileiros. Se isso levar à retaliação norte-americana, seremos cada vez mais próximos da China, país que tem mostrado há dois mil anos de história não ter interesse em invadir nações que pensam diferente. ( (Carlos Nissola) Despacho de bagagem O despacho obrigatório de bagagens de mão gera queixa de passageiros (JC, 12/8/2025). A Anac, assim como as demais agências reguladoras, não tem uma atuação eficiente. (Nilson Meuci) Praça infantil O BarraCadabra, espaço com brinquedos no estacionamento do BarraShoppingSul, passará a cobrar pontos do aplicativo ou valor de R$ 20,00 aos fins de semana (JC, 13/8/2025). O lugar é simplesmente lindo. Quando conheci, achei estranho ser gratuito pela beleza, atendimento e estrutura do espaço. O local tem manutenção e funcionários, e para custear isso aos finais de semana com certeza deve ser caro para quem administra. (Evelise Albuquerque) Praça infantil II Estão cada vez mais limitando o acesso das crianças a tudo que seja melhor do que ficar no celular. (Fernando Teuschel) Pista de skate giganteA montagem de uma pista gigante de skate altera a rotina do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre (JC, 13/8/2025). Entendo ser um grande evento para nossa cidade, mas questiono se vale a pena afetar durante tanto tempo o cotidiano de pessoas que estão todo dia ali ajudando o Estado a funcionar. (Renata Candal) Pista de skate gigante IIGostaria de saber qual será a contrapartida da construção de uma pista de skate gigante no CAFF. O prédio será revitalizado, ou a ação envolve apenas a propaganda gratuita de uma empresa privada? (Júlio Gomes)