Montagem de pista gigante de skate altera rotina do Centro Administrativo

Começa a tomar forma o projeto da Red Bull de transformar o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, no Centro Histórico de Porto Alegre, em uma pista gigante de skate. A montagem da rampa de 85 metros pela empresa de energéticos está alterando a rotina do edifício por onde circulam cerca de cinco mil pessoas por dia, entre servidores estaduais e público em geral.

A ação será realizada entre os dias 8 e 10 de setembro. Em razão da montagem da rampa, o acesso ao estacionamento do CAFF está com restrições. O tráfego de veículos, por exemplo, nas proximidades da montagem da estrutura, é controlado por vigilantes.

LEIA MAIS: Etapa do Brasil do Mundial de Surfe bate recorde e movimenta R$ 179 mi em Saquarema A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão informa que a rotina de trabalho seguirá normal no CAFF nos dias do evento. Ou seja, os servidores estaduais e o público vão seguir acessando o local. O evento da Red Bull, que terá um atleta multicampeão de skate descendo pela Ala Norte do prédio, não será aberto ao público. A "iniciativa misteriosa" poderá ser assistida somente por servidores estaduais e pelas pessoas que circulam pela área. Além de boa parte das secretarias estaduais localizadas no prédio, o terreno conta com a famosa rampa da Secretaria Estadual da Educação, a Casa da Ospa e o gabinete do vice-governador Gabriel Souza.

A ação faz parte do projeto internacional Building Drop e terá como ponto alto a descida de um atleta de skate pela curva do edifício. A performance será registrada em uma produção audiovisual assinada pela Red Bull. Para viabilizar a realização do evento, a empresa firmou termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, aprovado pelo Comitê Gestor de Ativos do Estado.

O acordo autoriza o uso da Ala Norte, além de trechos das vias e estacionamentos da fachada Oeste do prédio, para montagem das estruturas temporárias necessárias. A iniciativa da construção da pista gigante de skate não terá custos para o governo do Estado. Como contrapartida, a Red Bull construirá duas rampas de skate em cidades do Rio Grande do Sul, que serão escolhidas pelo poder público.