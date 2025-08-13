Montagem de pista gigante de skate altera rotina do Centro Administrativo

Começa a tomar forma o projeto da Red Bull de transformar o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, no Centro Histórico de Porto Alegre, em uma pista gigante de skate. A montagem da rampa de 85 metros pela empresa de energéticos está alterando a rotina do edifício por onde circulam cerca de cinco mil pessoas por dia, entre servidores estaduais e público em geral.
A ação será realizada entre os dias 8 e 10 de setembro. Em razão da montagem da rampa, o acesso ao estacionamento do CAFF está com restrições. O tráfego de veículos, por exemplo, nas proximidades da montagem da estrutura, é controlado por vigilantes.
A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão informa que a rotina de trabalho seguirá normal no CAFF nos dias do evento. Ou seja, os servidores estaduais e o público vão seguir acessando o local.
O evento da Red Bull, que terá um atleta multicampeão de skate descendo pela Ala Norte do prédio, não será aberto ao público. A "iniciativa misteriosa" poderá ser assistida somente por servidores estaduais e pelas pessoas que circulam pela área.
Além de boa parte das secretarias estaduais localizadas no prédio, o terreno conta com a famosa rampa da Secretaria Estadual da Educação, a Casa da Ospa e o gabinete do vice-governador Gabriel Souza.
A ação faz parte do projeto internacional Building Drop e terá como ponto alto a descida de um atleta de skate pela curva do edifício. A performance será registrada em uma produção audiovisual assinada pela Red Bull. Para viabilizar a realização do evento, a empresa firmou termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, aprovado pelo Comitê Gestor de Ativos do Estado.
O acordo autoriza o uso da Ala Norte, além de trechos das vias e estacionamentos da fachada Oeste do prédio, para montagem das estruturas temporárias necessárias. A iniciativa da construção da pista gigante de skate não terá custos para o governo do Estado. Como contrapartida, a Red Bull construirá duas rampas de skate em cidades do Rio Grande do Sul, que serão escolhidas pelo poder público.
Evento da Red Bull será realizado no mês de setembro Centro Administrativo Fernando Ferrari Tânia Meinerz/JC