Etapa do Brasil do Mundial de Surfe bate recorde e movimenta R$ 179 mi em Saquarema

A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Saquarema, em junho, atingiu um novo patamar em impacto econômico. De acordo com levantamento da EY, o evento gerou R$ 179 milhões para a economia local, superando em 12% o resultado de 2024 e consolidando-se como a etapa mais relevante do tour pelo quarto ano consecutivo.

O crescimento em relação a 2022 é expressivo -alta de 142%- e reforça o papel do evento como motor de desenvolvimento na Região dos Lagos. Ao longo de 11 dias, a Praia de Itaúna recebeu cerca de 410 mil pessoas, lotando a rede hoteleira e movimentando setores como alimentação, transporte e comércio. O relatório aponta ainda que a etapa gerou 2.665 postos de trabalho diretos e distribuiu R$ 93 milhões em renda para famílias locais.

Além das competições, a programação incluiu shows, ativações de marcas, clínicas esportivas e atividades culturais, atraindo visitantes mesmo nos dias sem baterias na água. Em 2025, o evento também promoveu o festival "Sun, Sound & Soul", com apresentações musicais e ações que incentivaram a permanência do público na cidade.

Outro destaque foi a parceria com a NBA Brasil no projeto Nets For Change, que transforma redes de pesca descartadas em cestas de basquete, unindo inclusão social e sustentabilidade. Com arena cheia, ações inéditas e presença de celebridades, o Vivo Rio Pro reafirmou sua força no calendário esportivo e turístico do Brasil -e reforçou a imagem de Saquarema como capital nacional do surfe.