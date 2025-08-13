BarraCadabra passará a cobrar pontos do app ou valor de R$ 20,00 aos fins de semana

O acesso ao BarraCadabra, espaço com diversos brinquedos no estacionamento do BarraShoppingSul, passará a ter um novo formato aos sábados, domingos e feriados. Antes gratuito, agora quem participa do aplicativo Multi pode resgatar o acesso utilizando a pontuação acumulada e quem não tem o app deverá pagar R$ 20,00 por pessoa mais taxa.

• LEIA TAMBÉM: Keppler terá 8ª loja com foco na Zona Sul de Porto Alegre



Crianças de 3 a 12 anos, idosos e estudantes pagam meia-entrada de R$ 10,00. No caso das crianças, o valor já inclui um adulto acompanhante gratuito.

Durante a semana, a entrada permanece gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa. O app Multi já era usado para fazer o check-in no local, mas agora a entrada está integrada ao programa de relacionamento do shopping.

Cada resgate pelo app aos fins de semana dá direito à entrada de até quatro pessoas, entre adultos e crianças, e exige pontuação conforme a categoria: 50 pontos para clientes Green, 25 pontos para Silver e acesso liberado aos membros Gold.

O espaço seguirá aberto ao público em geral: quem não é usuário do programa ou não possui pontos suficientes pode cadastrar suas notas fiscais de compras dos últimos 30 dias para acumular pontos no aplicativo Multi ou utilizá-lo para adquirir o ingresso, que também estará disponível pela plataforma Sympla e nos totens de autoatendimento localizados em frente ao Hotzone e à Fastshop, no nível Jockey.

As formas de pagamento aceitas são PIX, cartão de crédito e cartão de débito. Não são aceitos pagamentos em dinheiro. Crianças de 0 a 2 anos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista e indivíduos com condições temporárias ou deficiências ocultas têm acesso gratuito, assim como seu acompanhante. A mudança ainda não tem data definida, mas será informada nas redes sociais do shopping e no app Multi.