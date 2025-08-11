Keppler terá 8ª loja com foco na Zona Sul de Porto Alegre

Uma bandeira de supermercado nativa da Zona Sul de Porto Alegre entrou na lista de redes que estão ampliando e vindo com vontade de brigar pela vizinhança. A nova operação do Keppler Supermercados, que deve abrir em outubro, também se aproxima mais de uma região com perfil, de classe média à alta. A bandeira vai chegar a oito lojas com a expansão. "A ideia (da loja) foi pensando em reforçar a presença da marca", comenta o proprietário da rede, Wellerson Keppler. A unidade fica na avenida Otto Niemeyer, no bairro Tristeza.
"É uma região que sempre chamou a atenção e sempre tivemos o desejo de expandir", completa Keppler. A última filial aberta foi em 2023 na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Hípica. As outras seis ficamos bairros Restinga, Belém Velho, Belém novo (duas), Medianeira e Vila Nova. No entorno, o Keppler terá mais concorrente entrando, como o Rissul, que estará na ampliação do mall Otto 2800, do grupo Dallsanta. Serão abertos 85 empregos diretos. Hoje a rede tem 400 empregados. O mix terá 10 mil itens. A nova filial será a maior em área de loja, com mil metros quadrados e 1,7 mil metros quadrados de área construída, com 70 vagas de estacionamento. O investimento não foi informado. Segundo o proprietário, a unidade vem "mais moderna, em qualidade e atendimento".
A padaria terá autosserviço, sistema que caiu no gosto dos varejistas do setor e dos clientes, pela facilidade de acessar os produtos e também escolher quantidade. O açougue terá atendimento no balcão. Self-checkout será outra aposta, que impacta no tempo de fila. "Trabalhamos também com preço bem agressivo todos os dias", adianta o supermercadista.
O Grupo SIM, rede com quase 200 postos de combustíveis e considerada a maior bandeira independente do Brasil, estreou uma operação considerada a mais completa nas operações urbanas da marca. Segundo o grupo, com sede em Flores da Cunha, o posto situado no bairro Jardim América, em Caxias do Sul, reúne abastecimento, conveniência com mais de mil itens (loja), lavagem automotiva, troca de óleo e outros cuidados para o carro.
A unidade fechou para a ampliação da estrutura e reabriu no começo do mês mais completa. "Entre as novidades, está a SIM Lava Fácil, serviço de lavagem automotiva automatizada de última geração, que utiliza uma máquina com cerdas especiais e produtos de alta performance, limpando sem riscar", descreve a rede, em nota.
Uma das novidades é o Lava Fácil, com aspirador de autoatendimento para uso do cliente
GRUPO SIM/DIVULGAÇÃO/JC
Outra novidade é que o cliente poderá usar um aspirador de autoatendimento para uma limpeza completa do veículo. A operação também tem o SIM Troca Fácil, novidade da bandeira, que aposta em ter produtos para "cuidados com o carro" no mesmo lugar.
Uma das estruturas mais valorizadas na conveniência são os banheiros
, que também foram totalmente reformulados, ganhando mais espaço e fraldário. O Grupo Argenta,
dono da rede, tem operação concentrada no Sul e em São Paulo, onde tem parceria com a Petronas
, marca internacional que está embandeirando postos. Em julho, o grupo inaugurou um novo centro de distribuição de combustíveis em Santa Maria
, no Centro do Rio Grande do Sul
Em julho, a rede ganhou três novas unidades no Oeste Catarinense e uma em Estrela, no Vale do Taquari. Em Porto Alegre, a marca também tem novos postos em implantação, como na avenida Ipiranga.
A antiga área da Coca-Cola em Santa Maria - hoje a fábrica fica no distrito industrial da cidade - , no Centro do Rio Grande do Sul, já tem novo ocupante, que une residencial e comercial. O empreendimento Allure Urban Garden, da Võrtica e Zacon Zanini, que está quase pronto no bairro Nossa Senhora de Fátima, intensifica transformações da região. Outros investimentos ocorrem no entorno, como na Academia Golfinhos, que está sendo revitalizada, e do Boulevard Jardins. O Allure, na avenida Borges de Medeiros, terá no térreo três lojas. "A estrutura comercial deve agregar comodidade ao cotidiano dos moradores e valorizar o entorno. Os segmentos serão definidos até o fim do ano", observa Giancarlo Castagna, sócio da Võrtica. O empreendimento tem 62 apartamentos, com aporte de R$ 51 milhões. "O projeto incorpora princípios do novo urbanismo e da cidade de 15 minutos. O empreendimento teve 100% das cotas comercializadas em menos de três semanas durante a pandemia de Covid-19.