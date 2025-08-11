Keppler terá 8ª loja com foco na Zona Sul de Porto Alegre

Uma bandeira de supermercado nativa da Zona Sul de Porto Alegre entrou na lista de redes que estão ampliando e vindo com vontade de brigar pela vizinhança. A nova operação do Keppler Supermercados, que deve abrir em outubro, também se aproxima mais de uma região com perfil, de classe média à alta. A bandeira vai chegar a oito lojas com a expansão. "A ideia (da loja) foi pensando em reforçar a presença da marca", comenta o proprietário da rede, Wellerson Keppler. A unidade fica na avenida Otto Niemeyer, no bairro Tristeza.

"É uma região que sempre chamou a atenção e sempre tivemos o desejo de expandir", completa Keppler. A última filial aberta foi em 2023 na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Hípica. As outras seis ficamos bairros Restinga, Belém Velho, Belém novo (duas), Medianeira e Vila Nova. No entorno, o Keppler terá mais concorrente entrando, como o Rissul, que estará na ampliação do mall Otto 2800, do grupo Dallsanta. Serão abertos 85 empregos diretos. Hoje a rede tem 400 empregados. O mix terá 10 mil itens. A nova filial será a maior em área de loja, com mil metros quadrados e 1,7 mil metros quadrados de área construída, com 70 vagas de estacionamento. O investimento não foi informado. Segundo o proprietário, a unidade vem "mais moderna, em qualidade e atendimento".

A padaria terá autosserviço, sistema que caiu no gosto dos varejistas do setor e dos clientes, pela facilidade de acessar os produtos e também escolher quantidade. O açougue terá atendimento no balcão. Self-checkout será outra aposta, que impacta no tempo de fila. "Trabalhamos também com preço bem agressivo todos os dias", adianta o supermercadista.