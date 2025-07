Argenta inaugura novo centro de distribuição de combustíveis

De Caxias do Sul.

A Argenta inaugurou um novo centro de distribuição de combustíveis na BR-392, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A Basama, como é conhecida a nova base, conta com capacidade de armazenamento total de 7 milhões de litros. Com projeção de movimentar cerca de 30 milhões de litros por mês, a unidade recebeu investimento próximo a R$ 50 milhões.

As novas instalações abastecem postos, além de estabelecimentos de outras bandeiras. A base também está preparada para fornecer para, como oem um raio de 200 a 300 quilômetros de distância. A empresa receberá produtos, como gasolina, diesel, anidro e biodiesel para distribuição em Santa Maria e região.Dos sete tanques, seis são destinados àe um para reserva de água, medida de segurança estratégica para potenciais situações de sinistro. A Basama foi construída em um, sendo a área de 19.350 m² destinada àsAs obras para a construção da nova base se iniciaram em 2023, com as primeiras movimentações na área. Com a inauguração, o, sendo que alguns profissionais já foram integrados. "Com mais uma base de distribuição de combustíveis no Rio Grande do Sul,para uma. É uma importante solução que estamos levando também a grandes consumidores, como é o agronegócio", comenta o presidente Neco Argenta.Outro movimento do grupo envolve a, que teránas cidades de Chapecó (duas) e São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. A marca passará a ter, que já inclui operações em Laguna, Imbituba, Itajaí e Araquari. Ao todo, serão. As três unidades, que terão parceria da Shell, irãonas cidades.Em Caxias do Sul, a rede reinaugurará a unidade localizada na Perimetral Norte. Remodelada e com, passará a operar come será aem serviços disponíveis em postos urbanos, reunindo abastecimento, conveniência, lavagem automotiva, troca de óleo e lavanderia expressa., serviço de lavagem automotiva automatizada, utiliza, limpando sem riscar. A unidade terá o, novo centro de serviços em que o cliente poderáe encontraráe mix completo de lubrificantes, aditivos, itens automotivos e produtos de estética para manter o carro em dia.