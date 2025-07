Marca Texaco retorna ao mercado de combustíveis do Rio Grande do Sul

A partir desta quinta-feira (31), a marca Texaco está de volta ao Rio Grande do Sul por meio de uma parceria com o Grupo GBI. O primeiro posto está localizado na cidade de São Gabriel, importante polo agropecuário do estado. A abertura representa uma nova fase da Texaco no Sul do país e faz parte da estratégia de expansão na região.

Fundado há 14 anos, o Grupo GBI possui forte presença no sul do Brasil, incluindo a operação de cinco postos Ipiranga espalhados pelo Rio Grande do Sul, e será parceiro no retorno da Texaco ao estado, uma marca de reconhecimento global.

A nova unidade contará com a linha de combustíveis com o aditivo exclusivo Techron na gasolina, etanol e diesel. A tecnologia mantém limpas as partes vitais do motor e contribui para uma melhor performance do veículo no dia a dia.

Para Gustavo Barrera, presidente do Grupo GBI, liderar o retorno da Texaco ao estado é motivo de orgulho. “Receber o convite para sermos os parceiros da marca no Rio Grande do Sul foi muito significativo para nós. Esse projeto vai além da abertura de novos postos: ele resgata uma marca icônica, que sempre esteve presente na memória do povo gaúcho. Ter sido escolhidos para esse movimento mostra que estamos no caminho certo, com padrões de excelência que realmente fazem a diferença no setor”, afirma Gustavo.

O vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, Julio Sattamini, destaca a conexão entre o primeiro posto Texaco no estado e a história da companhia.

“O Rio Grande do Sul foi onde a Ipiranga nasceu e construiu a força da sua marca. Trazer os postos Texaco de volta ao estado é simbólico e, ao mesmo tempo, um passo estratégico em uma das regiões mais relevantes para nós. Ter um parceiro como o Grupo GBI, com presença sólida e foco em excelência, reforça essa jornada. Os postos Texaco complementam nosso portfólio, ao oferecer tecnologia e performance por meio dos produtos com Techron, que entregam uma experiência diferenciada”, destaca Julio.

Após a inauguração do primeiro posto Texaco no Rio Grande do Sul, em São Gabriel, o Grupo GBI também vai operar o segundo posto Texaco no estado, que funcionará em breve na cidade de Dom Pedrito.

A Texaco retornou ao mercado brasileiro de postos de combustíveis em 2024, com a primeira inauguração em Palhoça (SC). Ao mesmo tempo, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a oferecer etanol com o aditivo Techron. A Ipiranga é a licenciada dos combustíveis Texaco no Brasil e responsável por sua comercialização, incluindo os produtos com a tecnologia Techron.