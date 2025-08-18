Renner e plataformas de e-commerce lideram Anuário mostra varejistas à frente das práticas de ESG

A terceira edição do Anuário Integridade ESG (Ambiental, Social e de Governança) 2025, organizado pela Insight Comunicação, mostra as varejistas e como se posicionam neste tema. A Natura é líder geral pela primeira vez. O varejo como setor saltou de nono para sexto lugar na adoção de práticas.

Nas redes de moda, a gaúcha Lojas Renner está à frente, e Mercado Livre no varejo geral. O InsightLab consolidou listagem com 2,7 mil empresas, sendo que 1.360 divulgam práticas integradas de ESG.

Ranking de ESG no varejo:

Moda:

1ª Lojas Renner

2ª Azzas 2154

39 C&A

49 Riachuelo

Comércio varejista

1ª Mercado Livre

2ª Magazine Luiza

3ª Assaí

4ª Pão de Açúcar

5ª Petz