A Ulbra completa 53 anos

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) completa 53 anos de história, sendo parte da vida de milhares de estudantes e professores que trilharam seus caminhos por lá. Conforme a assessoria de comunicação da universidade, a Ulbra se consolidada como a maior instituição privada de ensino superior do RS. Com unidades de graduação em 13 municípios do país e com 81 polos EAD, oferece cerca de 200 cursos, seis faculdades de Medicina, mais de 300 laboratórios, 60 clínicas e dois hospitais veterinários, somando 150 mil atendimentos anuais. Além disso, é referência em pesquisa, esporte e convênios internacionais.

O tamanho da energia solar

A fonte solar acaba de atingir a marca de 60 gigawatts (GW) de potência instalada operacional no Brasil, segundo balanço da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Conforme a entidade, desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe ao Brasil mais de R$ 270 bilhões em novos investimentos, gerou mais de 1,8 milhão de novos empregos verdes e contribuiu com mais de R$ 84,4 bilhões em arrecadação aos cofres públicos.

Novos profissionais em 2025

As empresas que atuam no mercado de geração própria de energia solar devem contratar cerca de 109 mil novos profissionais em 2025 no Brasil, sobretudo para cargos nas áreas comerciais, vendas e marketing. É o que revela novo estudo da RH Renováveis, consultoria especializada em gestão de pessoas, recrutamento e seleção de profissionais no setor de energia.

Os Doces Boa Vista de Ivoti

Sabores que despertam memórias afetivas ganham destaque na Expoagas 2025 com Doces Boa Vista, de Ivoti. Eles têm 26 anos de história, e 120 itens no portfólio de produtos, e apresentam na feira novidades que devem abrir novos caminhos no varejo nacional. Com dois novos alfajores sabor Pistache e Mousse Morango & Chocolate. Doces Boa Vista têm planos de expansão das suas linhas, incluindo o lançamento de mini alfajores, que devem chegar em breve ao mercado.

A 3ª Convenção CDL Caxias

Com uma estrutura 25% maior do que a do ano anterior, a 3ª Convenção CDL Caxias recebeu nesta quarta (13) e quinta-feira (14) cinco mil pessoas no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. O evento gratuito e exclusivo para associados da entidade superou a expectativa de público e se consolida como importante movimento de atualização, relacionamento e fomento aos negócios no cenário regional e nacional. Para o presidente da CDL Caxias, Mauro Andreazza, o encontro reafirma o papel da entidade na economia local.

O agasalho 2025 da Unicred

O cooperativismo financeiro, que tem como princípio a valorização do vínculo entre pessoas e o fortalecimento das comunidades, mostrou mais uma vez seu poder de transformação com a Campanha do Agasalho 2025 da Unicred. A iniciativa mobilizou cooperados, colaboradores e parceiros em diversas regiões do Brasil, promovendo um grande movimento de solidariedade sob o mote “Solidariedade que aquece vidas”. E arrecadou mais de 7,3 mil peças, beneficiando mais de 41 instituições.

As novidades da Nat na Expoagas

Um dos maiores players da avicultura nacional com origem em Montenegro, a Vibra Foods apresenta as mais recentes novidades do portfólio da marca Nat durante a Expoagas 2025. O estande da empresa dará destaque aos novos cortes frescos temperados só com ingredientes naturais, à renovação da linha Food Service, às novas embalagens de Nat Verde e ao lançamento da linha de empanados, que começa a chegar aos supermercados do RS e SC no final de setembro.